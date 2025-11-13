Noida: स्कूल या घर, दोनों जगह से पढ़ाई की छूट, प्रदूषण पर काबू के बीच नोएडा के स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अब वे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से पढ़ सकेंगे। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-3 की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।