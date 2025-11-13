Noida: स्कूल या घर, दोनों जगह से पढ़ाई की छूट, प्रदूषण पर काबू के बीच नोएडा के स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू
नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रशासन ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है। अभिभावक तय कर सकेंगे कि बच्चे स्कूल जाएं या ऑनलाइन पढ़ें। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अब वे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से पढ़ सकेंगे। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-3 की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
अभिभावकों की चलेगी मर्जी
शासन के इस आदेश के बाद जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन जो माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन करा सकेंगे। ये आदेश सीबीएसई,सहित अन्य बोर्ड के स्कूलों के लिए भी जारी किया गया है। प्राइवेट और शासकीय स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर कक्षाओं को सुविधा देनी होगी।
