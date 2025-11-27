मां का दावा- प्रदूषण से बीमार हुआ बच्चा, करानी पड़ी सर्जरी; नोएडा की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज
नोएडा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। एक मां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उनके पांच वर्षीय बच्चे को प्रदूषण के कारण गुरुग्राम के अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी। बच्चे के पिता ने बताया कि प्रदूषण के कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत और एलर्जी हो रही थी। डॉक्टर का कहना है कि प्रदूषण के कारण बच्चों में हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर का प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 366 और ग्रेनो का 322 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। इसी बीच एक मां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की प्रदूषण से पांच वर्षीय बच्चे की बीमार होने की वजह से गुरुग्राम के एक अस्पताल में सर्जरी होने की जानकारी दी।
मां ने दावा किया कि बच्चो प्रदूषण की वजह से बीमार हुआ है। बीते कई दिनों से शहर की हवा गंभीर और नोएडा प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार सबसे ऊपर दर्ज हो रहा है। बच्चे के पिता सचिन पहवा ने बताया कि उनके बेटे को लगातार सर्दी, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर एलर्जी हो रही थी। प्रदूषण ने उनके बेटे के एडेनोइड्स और टांसिल पर असर डाला। जिससे उसे सर्जरी करवानी पड़ी।
प्रदूषित हवा ने किया बीमार- दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई नवंबर में 350 से 450 बना हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। बच्चे की मां साक्षी पाहवा ने दावा किया कि उनके बेटे की स्वास्थ्य परेशानी तब शुरू हुईं जब परिवार नोएडा आया। उन्होंने लिखा है कि दो वर्ष पहले यहां शिफ्ट हुए और उसी दिन से पुरानी सर्दी-खांसी, लगातार एलर्जी और सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो गईं।
वीडियो को देखने बाद लोगों हुए सक्रिय
इस वीडियो को देखने के बाद अन्य लोगों ने भी अपनी भावनाएं भी साझा करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ एक बड़ा प्रोटेस्ट ही हमारे देश को प्रदूषण से बचा सकता है। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी अपनी इंस्टाग्राम और एक्स पर प्रदूषण से बीमारी के किस्से साझा किए।
प्रदूषण बढ़ने से इन दिनों बच्चों में हार्ट में दिक्कतों के शिकायत के साथ मरीज अस्पताल आ रहे हैं। नोएडा के साथ दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से काफी दिक्कतें हो रही है।
डॉ. गुंजन कपूर, कार्डियोलाजिस्ट
