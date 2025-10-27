छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नोएडा पुलिस ने कसी कमर, घाट तक जा सकेंगी गाड़ियां
नोएडा पुलिस छठ पूजा के दौरान व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तैयार है। घाटों तक वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचित करने को कहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। यातायात पुलिस का छठ पूजा के दौरान कालिंदीकुंज समेत 17 घाट पर व्रतियों को वेदिका और पूजा स्थल तक वाहनों से ही पहुंचाने का प्रयास है। व्रतियों को कम से कम पैदल चलना पड़े और वह सुविधाजनक तरीके से पूजा कर सकें। इसके लिए यातायात डीसीपी और एडीसीपी कालिंदी कुंज समेत छठ घाटों पर व्यवस्था करा रहे हैं। आयोजन समिति के पदाधिकारियों भी सहयोग करने में जुटे हैं।
गौतमबुद्ध नगर में रहने वाले काफी लोग छठ पूजा करते हैं। घाटों पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। नोएडा में ही 17 घाट बनाए गए हैं। कालिंदी कुंज घाट पर ही एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि छठ पूजा को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। छठ घाट और स्थलों पर जाकर निरीक्षण भी किया गया है।
यातायात पुलिस का प्रयास है कि कालिंदी कुंज समेत बड़े घाटों पर व्रतियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। व्रतियों को भीड़भाड़ में कम से कम चलना पड़े। उनको घाट पर पूजास्थल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आयोजन समिति के पदाधिकारियों से भी वार्ता की गई है। इस तरह से पार्किंग आदि बनाने पर जोर दिया गया है। वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।
डीसीपी ने किया घाट व पूजा स्थल का निरीक्षण
डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने रविवार को नोएडा स्टेडियम स्थित छठ घ्ज्ञट व पूजा स्थल का निरीक्षण किया। वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस कर्मियों और आयोजन समिति पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने पर जाेर दिया। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि नोएडा में चार मुख्य घाट समेत 52 छठ घाट बने हैं। सेक्टर 21ए स्थित नोएडा स्टेडियम और कालिंदी घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी।
