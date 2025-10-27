छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नोएडा पुलिस ने कसी कमर, घाट तक जा सकेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, नोएडा। यातायात पुलिस का छठ पूजा के दौरान कालिंदीकुंज समेत 17 घाट पर व्रतियों को वेदिका और पूजा स्थल तक वाहनों से ही पहुंचाने का प्रयास है। व्रतियों को कम से कम पैदल चलना पड़े और वह सुविधाजनक तरीके से पूजा कर सकें। इसके लिए यातायात डीसीपी और एडीसीपी कालिंदी कुंज समेत छठ घाटों पर व्यवस्था करा रहे हैं। आयोजन समिति के पदाधिकारियों भी सहयोग करने में जुटे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौतमबुद्ध नगर में रहने वाले काफी लोग छठ पूजा करते हैं। घाटों पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। नोएडा में ही 17 घाट बनाए गए हैं। कालिंदी कुंज घाट पर ही एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि छठ पूजा को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। छठ घाट और स्थलों पर जाकर निरीक्षण भी किया गया है।

यातायात पुलिस का प्रयास है कि कालिंदी कुंज समेत बड़े घाटों पर व्रतियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। व्रतियों को भीड़भाड़ में कम से कम चलना पड़े। उनको घाट पर पूजास्थल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आयोजन समिति के पदाधिकारियों से भी वार्ता की गई है। इस तरह से पार्किंग आदि बनाने पर जोर दिया गया है। वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।