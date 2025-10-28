सुनसान जगह पर चाकू दिखाकर लोगों को लूट लेता था शातिर, नोएडा पुलिस ने बदमाश को दबोचा
नोएडा पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश सुनसान इलाकों में चाकू दिखाकर लोगों से लूटपाट करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सुनसान जगह पर लोगों को चाकू दिखाकर शातिर बदमाश पहले लोगों को डराता। फिर मोबाइल में पैसे ट्रांसफर कराकर डिजिटल लूट करता था। फेज दो थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को फेज-2 के एनएसइजेड मेट्रो स्टेशन के पास से सोमवार को दबोचा। उसके पास से दो मोबाइल व एक अवैध चाकू बरामद हुआ। पुलिस आरोपित के साथियों का पता करने में जुटी है।
फेज दो थाना पुलिस को चाकू दिखाकर मोबाइल छीनने और पैसे ट्रांसफर कराकर घटना करने की शिकायत मिली। फेज दो के बी ब्लाक के रहने वाले अमित कुमार ने 18 अगस्त को दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपितों की पहचान में जुटी थी।
एक आरोपित सोमवार को मेट्रो स्टेशन के पास हत्थे चढ़ गया। थाना प्रभारी विन्ध्यांचल तिवारी ने बताया कि आरोपित की पहचान बुलंदहशर अनूपशहर के दौलतनगर गांव निवासी लोकेश कुमार के रूप में हुई। वह बीकाम पास है। पूछताछ में पता चला है कि वह शातिर किस्म का अपराधी है।
अपने साथी संग मिलकर लोगों के मोबाइल चोरी करता है। मौका लगने पर चाकू दिखाकर लोगों का मोबाइल तो छीनता ही है। साथ ही चाकू दिखाकर लोगाें से मोबाइल में रकम भी ट्रांसफर करा लेता है। आरोपित ने अपने साथी संग मिलकर अमित के साथ भी वारदात की थी।
वह अपने साथियों के साथ मिलकर पहले मोबाइल झपटमारी और साइबर ठगी भी कर चुका है। आरोपित अपने साथियों से वाट्सअप काल पर बात करता है। पुलिस से बचने आरोपित जगह-जगह बदलकर अपराध करते हैं। लोकेश पर तीन केस दर्ज हैं।
