नोएडा में चोरी की घटनाएं रोकने को लेकर पुलिस अलर्ट, रात में गश्त बढ़ाएगी कमिश्नरेट पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। सर्द मौसम में घरों और फ्लैट में चोरी रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरडब्ल्यूए, एओए और बीट अफसर के बीच समन्वय बनाने पर भी जोर है। थाना व चौकी पुलिस को भी अपने-अपने क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी दुरुस्त करने और गश्त बढ़ाने पर जोर है।

सर्दी बढ़ने पर घरों और व्यवसायिक संस्थानों में चोरी जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ताले तोड़ने से लेकर कुंडी काटने वाले गिरोह वारदात कर फरार हो जाते हैं। कई बार सीसीटीवी नहीं लगे होने से चोरों को पहचान करना भी मुश्किल होता है।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आरडब्ल्यूए, एओए पदाधिकारियों के अलावा बीट अफसर के साथ बैठक कराई जाएंगी। इनके स्तर से बंद पड़े घर व फ्लैट का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया जाएगा। सभी सेक्टर व सोसायटी में सीसीटीवी फुटेज लगे होना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हर सेक्टर की गलियां सीसीटीवी की जद में हों।

साथ ही बार्डर व सीमा क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगवाकर चेकिंग भी कराई जा रही है। इसके लिए हाट स्पाट भी चिह्नित कराए जा रहे हैं। इन पर ड्यूटी लगाकर नियमित चेकिंग व निगरानी कराई जाएगी। संदिग्धों को दबोचकर कार्रवाई होगी। उधर, तीनों जोन में पुलिस अधिकारियों को पैदल मार्च करने और चेकिंग कराने के भी आदेश दिए गए हैं।

इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता जिले में सेक्टर 24, फेज तीन, सेक्टर 49, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में कई इलाके हैं। जहां पर चोरी होने के मामले काफी हैं। पूरे जिले के अलावा इन इलाकों में विशेष सतर्कता की जरूरत है।