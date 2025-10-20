Traffic Chalan: दीवाली पर नोएडा पुलिस अलर्ट, इन वाहनों के काटे जा रहे चालान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दिवाली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है। छोटी दिवाली पर रविवार को पुलिस और यातायात विभाग ने विशेष निगरानी अभियान चलाया। बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहनों का चालान किया गया।

परी चौक, अल्फा चौक, एलजी गोलचक्कर, सूरजपुर, यामाहा तिराहा, हनुमान मूर्ति गोलचक्कर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र जैसे प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच की गई। टीमें दिन भर गश्त करती रहीं।

फिलहाल, त्योहार की खरीदारी के बाद घर लौटने की जल्दी में लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। परी चौक, तुगलकपुर, ऐच्छर, रामपुर, सूरजपुर और कुलेसरा की ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाजारों के आसपास पार्किंग की जगह कम होने के कारण लोग सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क कर रहे थे, जिससे जाम की स्थिति बन गई। यातायात पुलिस ने नो-पार्किंग नियम का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे।