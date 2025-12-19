नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना आसान नहीं, अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति जरूरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। क्रिसमस और नव वर्ष पर मनोरजंन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है। यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है।