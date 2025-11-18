Passport Seva: नोएडा में पासपोर्ट बनवाना होगा और आसान, जल्द 5 गुना आवेदन होंगे स्वीकार 

जागरण संवाददाता, नोएडा। अब पासपोर्ट को बनवाने में अधिक देरी नही होगी, सेक्टर-19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार कर दिया गया है। सेक्टर-19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन और सत्यापन कराना आसान हो गया है। क्योंकि यहां एक नई मशीन और अन्य जरूरी संसाधन और काउंटर शुरू किए गए हैं।

सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया की जल्द ही यहां पर अन्य दो मशीनें व अन्य जरूरी संसाधन बढ़ाकर तीन और काउंटर शुरू किए जाएंगे। ऐसे में कुल पांच काउंटरों से मौजूदा की तुलना में पांच गुना से ज्यादा आवेदन प्रतिदिन स्वीकार किए जा सकेंगे।

नहीं पड़ेगी गाजियाबाद जाने की जरूरत वर्तमान समय में महज 45 आवेदन स्वीकार कर आवेदनकर्ताओं को सत्यापन के लिए बुलाया जाता था, जो अब 90 हो गया है, काउंटर बढ़ने पर 250 से अधिक आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया अभी तक अपाइंटमेंट स्लाट सीमित रहते थे और लोगों को कई दिनों दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।