Passport Seva: नोएडा में पासपोर्ट बनवाना होगा और आसान, जल्द 5 गुना आवेदन होंगे स्वीकार 

    By Swati Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:12 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार किया गया है। नई मशीनें और काउंटर शुरू होने से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो गई है। वर्तमान में 90 आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 250 से अधिक किया जाएगा। अब लोगों को गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट बनने की गति तेज हो गई है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। अब पासपोर्ट को बनवाने में अधिक देरी नही होगी, सेक्टर-19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार कर दिया गया है। सेक्टर-19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन और सत्यापन कराना आसान हो गया है। क्योंकि यहां एक नई मशीन और अन्य जरूरी संसाधन और काउंटर शुरू किए गए हैं।

    सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया की जल्द ही यहां पर अन्य दो मशीनें व अन्य जरूरी संसाधन बढ़ाकर तीन और काउंटर शुरू किए जाएंगे। ऐसे में कुल पांच काउंटरों से मौजूदा की तुलना में पांच गुना से ज्यादा आवेदन प्रतिदिन स्वीकार किए जा सकेंगे।

    नहीं पड़ेगी गाजियाबाद जाने की जरूरत 

    वर्तमान समय में महज 45 आवेदन स्वीकार कर आवेदनकर्ताओं को सत्यापन के लिए बुलाया जाता था, जो अब 90 हो गया है, काउंटर बढ़ने पर 250 से अधिक आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया अभी तक अपाइंटमेंट स्लाट सीमित रहते थे और लोगों को कई दिनों दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।

    अतिरिक्त काउंटर शुरू होने के बाद आवेदन की संख्या बढ़ गई। इससे प्रक्रिया तेज हुई काउंटर बढ़ने से अपाइंटमेंट लेने में आसानी हो गई । लंबा इंतजार और स्लाट की कमी नहीं है। पासपोर्ट बनने की गति तेज होने की वजह से लोगों को गाजियाबाद नहीं जाना पड़ता है।