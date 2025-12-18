हरियाली की जगह गंदगी का अंबार, नोएडा के पार्कों की दयनीय हालत

मैं सेक्टर 12 के G ब्लॉक में रहती हूँ। यह सच है कि हर ब्लॉक के पार्कों की ज़िम्मेदारी सबकी है, लेकिन एक-दो लोगों को छोड़कर कोई आगे नहीं आता।

-मधु जैन

सेक्टर 12 के ज़्यादातर पार्कों की हालत खराब है। अथॉरिटी और हम खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता। किसी के पास इन मामलों में शामिल होने का समय नहीं है।

-कल्पना

मैं खुद पेड़ लगाती हूँ क्योंकि प्रकृति के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है।

-डॉ. बबीता शर्मा

कई पार्कों की नियमित रूप से सफाई और रखरखाव नहीं हो रहा है। इससे उड़ने वाली धूल से आस-पास रहने वाले लोगों को सांस की समस्या हो रही है। अथॉरिटी का दावा है कि वे समय-समय पर पार्कों की सफाई करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।

अगर पार्कों को ठीक से विकसित और मेंटेन किया जाए, तो वे प्रदूषण को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नियमित सफाई, पेड़ लगाने और ठीक से निगरानी के बिना शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना नामुमकिन है।

-संजय नबाद, पर्यावरणविद्