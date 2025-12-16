दर्दनाक: कार में आग लगने से पेंट व्यवसायी की जिंदा जलकर मौत, हादसे का कारण जानने में जुटी नोएडा पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास एफएनजी सर्विस रोड सोमवार रात को कार में आग लग गई। कर सवार पेंट व्यवसायी की जलकर मौत हो गई। वहीं, अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग को बुझाया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजवा दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है कि खड़ी कार में आग लगी या चलती कार में। हादसा कार के अंदर रखे ज्वलनशील पदार्थ आदि से होने की संभावना भी जताई जा रही है।

वहीं, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर भी जांच कर रही है। नोएडा सेक्टर-119 आम्रपाली प्लेटिनम सोसायटी के रहने वाले राजकुमार सिंघल परिवार संग रहते थे। वह ग्रेटर नोएडा के युसुफपुर गांव में पेंट बेचने का व्यवसाय करते थे। वह सोमवार देर रात को अपनी कार में सवार होकर पर्थला चौक की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक अज्ञात कारण से उनकी कार में आग लग गई।

इस घटना में वह कार से बाहर नहीं निकला पाए और जलकर उनकी मौत हो गई। राहगीरों ने कार में आग लगती देख अग्निशमन और पुलिस को सूचना दी। एक गाड़ी की मदद से आग को पूरी तरह से बुझाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई।