    कंज्यूमर फोरम शिकायत सुलझाने के नाम पर धोखा, ग्रेटर नोएडा में महिला से 5 लाख की ठगी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    नोएडा में एक एनजीओ डायरेक्टर को साइबर ठगों ने कंज्यूमर फोरम की शिकायत सुलझाने के बहाने 5 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने AnyDesk ऐप का इस्तेमाल करके उनके मो ...और पढ़ें

    नोएडा में एक एनजीओ डायरेक्टर को साइबर ठगों ने कंज्यूमर फोरम की शिकायत सुलझाने के बहाने 5 लाख रुपये ठग लिए। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने एक NGO डायरेक्टर से कंज्यूमर फोरम की शिकायत सुलझाने के बहाने 5 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने, यह कहते हुए कि कोई समस्या है, पैसे ट्रांसफर करने के बहाने AnyDesk ऐप का इस्तेमाल करके उनके मोबाइल फोन का कंट्रोल ले लिया। इसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट से 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। पीड़िता को इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब उन्हें बैंक से मैसेज और कॉल आया। पीड़िता ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ची-1 की रहने वाली ममता पी कुमार एक NGO चलाती हैं। उन्होंने 25 अगस्त को कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्हें दीपक नाम के एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को कंज्यूमर फोरम का स्टाफ बताया और उनकी समस्या सुलझाने का ऑफर दिया। आरोपी ने कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट जैसा ही एक लिंक भी दिया।

    उसने उनसे 5 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देने को कहा, लेकिन पेमेंट फेल हो गया। हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से 7.25 रुपये कट गए हैं। 29 अगस्त को ठग ने फिर फोन किया और कहा कि कंज्यूमर फोरम को पेनल्टी की रकम मिल गई है और वह 30 अगस्त को उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। अगले दिन, सुबह 10 बजे, उसने फोन किया और उनके गूगल पे की डिटेल्स मांगी।

    टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बनाकर, उसने उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। फिर उसने उनकी स्क्रीन शेयर की। इसी बीच, पीड़िता के मोबाइल फोन पर 5 लाख रुपये कटने का मैसेज आया, और बैंक स्टाफ ने भी पेमेंट के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया। तभी पीड़िता को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

    पीड़िता ने अपना अकाउंट और ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा दिए। उन्होंने NCRP पोर्टल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी में शामिल बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।