Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida News: होटल संकट में फंसी सीके नायडू टूर्नामेंट खेलने वाली यूपी-रेलवे टीमें, अभ्यास सत्र पर लगा ग्रहण

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    नोएडा में सीके नायडू टूर्नामेंट खेलने आई उत्तर प्रदेश और रेलवे की टीमें होटल की समस्या से जूझ रही हैं। उचित आवास न मिलने के कारण खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र बाधित हो गया है, जिससे उनकी तैयारी पर असर पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में दो से पांच नवंबर तक सीके नायडू अंडर-23 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाले यूपी व रेलवे की टीमों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौतमबुद्ध नगर में करीब 700 होटल होने के बावजूद ग्रेटर नोएडा में बीसीसीआइ की प्रतिष्ठित सीके नायडू अंडर-23 ट्राफी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही होटल को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इन टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने के लिए होटल रूम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों का अभ्यास सत्र बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में 2 से 5 नवंबर तक होने वाले मैचों के लिए तैयारी हो रही हैं। यहां दोनों टीमें इस मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। वहीं, होटल की कमी के कारण टीमों को ग्रेटर नोएडा में रुकने की जगह जुटाने में भारी परेशानी हो रही है। तय कार्यक्रम के तहत 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक दोनों टीमों का अभ्यास सत्र निर्धारित था, ताकि वे मैदान की परिस्थितियों से परिचित हो सकें। लेकिन अब यह सत्र अधर में लटक गया है, क्योंकि खिलाड़ी यात्रा थकान मिटाए बिना अभ्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे।

    उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन व जिला क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य केएल तेजवानी का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में एक बड़े ईवेंट के कारण शहर के सभी होटल पहले से बुक हो चुके हैं। इस वजह से दोनों टीमों को यहां होटल मिलने में दिक्कत हो रही हैं।

    उन्होंने बताया कि मेरठ में 26 से 29 अक्टूबर तक होने वाला मैच बुधवार को खत्म हो गया। यहां के बाद टीम को ग्रेटर नोएडा पहुंचना था, लेकिन होटल नहीं मिलने के कारण टीम को होल्ड पर रखा गया है। संभावना जताई जा रही है कि ग्रेटर नोएडा में होटल न मिलने की स्थिति में टीम को नोएडा या दिल्ली से शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तक मैच के लिए लाया जा सकता है।

    एक्सपो मार्ट में इस इवेंट के कारण सभी होटल बुक

    नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित हाेगा। इस शो में आने वाले प्रदर्शकों व ग्राहकों के कारण ग्रेटर नोएडा व नोएडा के अधिकांश होटल की बुकिंग फुल हो चुकी है। इस वजह से सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट की टीमों को होटल मिलने में परेशानी हो रही है।

    होटल क्राउन प्लाजा या रेडिसन में रुकती हैं टीमें 

    शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में इससे पहले हुए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, प्रो कबड्डी लीग जैसे बड़े खेलों के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों व आफिसियल की टीमें अक्सर होटल क्राउन प्लाजा, एक्सपो इन, होटल रेडिसन आदि में रुकती हैं। लेकिन इस बार शहर में पहले से बड़े आयोजनों के कारण अधिकांश होटल बुक हो चुके हैं। अभी भी होटल की तलाश की जा रही है, जहां टीमों को रखा जा सके।