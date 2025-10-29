Noida News: बुखार आने के बाद हाईस्कूल की छात्रा और कक्षा दो के छात्र की मौत, डेंगू की चपेट में आने की आशंका

संवाद सहयोगी, रबूपुरा। कस्बा रबूपुरा के अलग-अलग मोहल्ले में रहने वाली हाईस्कूल की छात्रा और कक्षा दो के छात्र की बुखार आने के बाद मौत हो गई। तबीयत गंभीर होने पर स्वजन ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। स्वजन ने डेंगू की चपेट में आने से बच्चों की मौत होने की आशंका जताई है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कई घरों में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं।

रबूपुरा कस्बा के मोहल्ला शहीद नगर निवासी नहीम की 15 वर्षीय बेटी सुमेला कस्बे के प्राइवेट स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा थी। दो दिन पहले उसे तेज बुखार आया था। सोमवार को हालत गंभीर होते देख स्वजन ने आनन-फानन सुमेला को दनकौर स्थित निम्स अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार देर रात आइसीयू में इलाज के दौरान सुमेला ने दम ताेड़ दिया।

पिता नहीम ने बताया कि कि दो दिन पहले सुमेला के अलावा दूसरी बेटी माईन (10) व बेटा अल्फेज (2) को भी बुखार आया था। उनका कहना है कि निम्स अस्पताल में जांच रिपोर्ट में डाक्टरों ने सुमेला को डेंगू होना बताया था।

उधर,सोमवार को ही कस्बा के मोहल्ला फूल विहार निवासी कक्षा दो में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र लड्डू की मौत हो गई। उसे कई दिन से बुखार था। हालत गंभीर होने पर स्वजन बुलंदशहर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। स्वजन का दावा है कि लड्डू की मौत डेंगू बुखार से हुई है। फिलहाल दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।