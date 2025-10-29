Language
    Noida News: बुखार आने के बाद हाईस्कूल की छात्रा और कक्षा दो के छात्र की मौत, डेंगू की चपेट में आने की आशंका

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    नोएडा में बुखार के चलते एक हाईस्कूल छात्रा और कक्षा दो के छात्र की मौत हो गई है। आशंका है कि दोनों डेंगू से पीड़ित थे। स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है और निवारक कदम उठा रहा है। इस घटना से परिवारों और समुदाय में शोक का माहौल है।

    मृतक छात्रा सुमेला। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, रबूपुरा। कस्बा रबूपुरा के अलग-अलग मोहल्ले में रहने वाली हाईस्कूल की छात्रा और कक्षा दो के छात्र की बुखार आने के बाद मौत हो गई। तबीयत गंभीर होने पर स्वजन ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। स्वजन ने डेंगू की चपेट में आने से बच्चों की मौत होने की आशंका जताई है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कई घरों में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं।

    रबूपुरा कस्बा के मोहल्ला शहीद नगर निवासी नहीम की 15 वर्षीय बेटी सुमेला कस्बे के प्राइवेट स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा थी। दो दिन पहले उसे तेज बुखार आया था। सोमवार को हालत गंभीर होते देख स्वजन ने आनन-फानन सुमेला को दनकौर स्थित निम्स अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार देर रात आइसीयू में इलाज के दौरान सुमेला ने दम ताेड़ दिया।

    पिता नहीम ने बताया कि कि दो दिन पहले सुमेला के अलावा दूसरी बेटी माईन (10) व बेटा अल्फेज (2) को भी बुखार आया था। उनका कहना है कि निम्स अस्पताल में जांच रिपोर्ट में डाक्टरों ने सुमेला को डेंगू होना बताया था।

    उधर,सोमवार को ही कस्बा के मोहल्ला फूल विहार निवासी कक्षा दो में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र लड्डू की मौत हो गई। उसे कई दिन से बुखार था। हालत गंभीर होने पर स्वजन बुलंदशहर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। स्वजन का दावा है कि लड्डू की मौत डेंगू बुखार से हुई है। फिलहाल दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

    कस्बा निवासी रसूल अहमद ने बताया कि उसकी बेटी सिमरा और भाई की बेटी हसरत सहित कई बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से गांव में शिविर लगाकर बुखार से ग्रसित बच्चों की जांच कराने की मांग की है। जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा का कहना है कि जनपद के सभी अस्पताल से डेंगू मरीजों की रिपोर्ट भेजी जाती है। छात्रा और सात वर्षीय बच्चे की रिपोर्ट की जांच की जाएगी।