    Noida News: ऑक्सीजन से सांसें ले रही मासूम, दो दिन बाद हो सकता है हथेली का ऑपरेशन 

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    नोएडा में एक मासूम बच्ची, जिसकी हथेली का ऑपरेशन होना है, फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और डॉक्टर उसकी हालत को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दो दिन बाद उसकी हथेली का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए डॉक्टरों की टीम तैयारियों में जुटी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी के गोपाल नर्सिंग होम में लापरवाही के चलते मौत से लड़ रही मासूम बच्ची नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में आक्सीजन से सांसे ले रही है। वरिष्ठ चिकित्सक नवजात के लिए एक-एक घंटा अहम मान रहे है।

    सोमवार को चिकित्सकों ने बच्ची की हालत में सुधार होने पर दो दिन बाद खराब हथेली का ऑपरेशन करने की बात कही है। हालांकि, चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। उच्च अधिकारी पहले बच्ची के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। उधर, मामले में कमेटी के अधिकारी विभिन्न तथ्यों पर जांच कर रहे हैं।

    चाइल्ड पीजीआई के सूत्रों ने बताया कि बच्ची की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अभी वह एनआइसीयू में ऑक्सीजन पाइप से सांस ले रही है। उसकी हथेली में इंफेक्शन काफी बढ़ गया था। आर्थोपेडिक सर्जन भी बच्ची की निगरानी कर रहे हैं। विशेषज्ञ ने बताया कि बच्ची के सुधार की स्थिति को देखते हुए अगले दो दिन में खराब हथेली का आपरेशन किया जा सकता है लेकिन, इससे पहले विभिन्न पहलुओं को भी देखा जाएगा।

    वहीं, स्वास्थ्य विभाग से गठित कमेटी के अधिकारी भी बच्ची की रिकवरी की जानकारी ले रहे हैं। तीनों अधिकारी एक-एक तथ्य के साथ जानकारी जुटा रहे हैं। बता दें कि दादरी के गोपाल नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही से 18 दिन की नवजात की हथेली में इंफेक्शन फैल गया।

    इससे उसकी हालत गंभीर हो गई और खराब हथेली को काटने तक की नौबत आ गई है। स्वजन के शिकायत करने पर सीएमओ ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो जांच कर रही है। उधर, दादरी पुलिस भी सीएमओ की रिपोर्ट का इंतजार रही है।