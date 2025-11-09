नोएडा में युवक की हत्या मामले में पांच गिरफ्तार, चारदीवारी गिराने के विवाद में की थी मारपीट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र के तिगरी गांव में तीन नवंबर को मारपीट की घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पांच हत्यारोपितों को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपितों की पहचान दनकौर कोतवाली क्षेत्र के खेरली हाफिजपुर निवासी पंकज बाल्मिकी, गौर सिटी जीडीए कॉलोनी निवासी संजय, दिल्ली दल्लुपुरा निवासी नितिश, दादरी कोतवाली क्षेत्र के चक्रसेनपुर गांव निवासी अभिषेक व रितिक भाटी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो कार, एक मोटरसाइकिल व पांच डंडे बरामद किए हैं। पुलिस ने हत्यारोपितों को चार मूर्ति से एटीएस गोलचक्कर की तरफ से जाने वाले रास्ते से धर दबोचा। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि सचिन बैंसला की गौर सिटी दो में 2019 से बिल्डर मैटेरियल की दुकान है। जिस पर पंकज बाल्मिकी पिछले तीन महीने से काम करता है। नीबू लाल नाम के व्यक्ति का एक भूखंड शुक्रबाजार तिगरी में है। जिसे कुछ महीने पहले ही सचिन बैसला ने दिलवाया था। चारदीवारी के निर्माण को ईंट व अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई भी दोनों ने कर चारदीवारी का निर्माण कराया था, एक नवंबर की रात में तिगरी गांव के लव कुमार व गौरव यादव ने चारदीवारी में तोड़फोड़ कर दी थी।

अगली सुबह दोनों पक्षों के बीच विवाद भी हुआ था। तीन नवंबर की शाम को तिगरी गांव स्थित गौरव यादव के घर लवकुमार बैठा था। रंजिशन सचिन बैसला व पंकज बाल्मिकी अपने साथियों को लेकर आया और लव कुमार को मारना पीटना शुरू कर दिया। गौरव यादव के बीच-बचाव करने पर सचिन ने उसके ऊपर भी पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली गौरव के पैर में लगी। जिसके बाद आरोपित फरार हो गए थे।