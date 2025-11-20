घर के अंदर-बाहर मच्छर सता रहे, नोएडा प्राधिकरण ने निकाला 2.75 करोड़ का मच्छर-मार प्लान

मुनीश शर्मा, नोएडा। सर्द मौसम होने के बाद दिन और रात में मच्छरों का प्रकोप जारी है। भिनभिनाने के अलावा खून चूस रहे मच्छरों से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद जगी है। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों ने लोगों को मच्छरों और वेक्टर जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे बचाव के लिए प्राधिकरण की ओर से करीब 2.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मौसम में बदलाव के साथ-साथ एसी पंखे भी लगभग बंद होने लगे हैं, लेकिन घराें के अंदर मच्छर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दिन में पार्क या खुले में बैठने से लेकर टहलने पर मच्छर सता रहे हैं। सेक्टर व सोसायटी के लोगों की ओर से शिकायते भी प्राधिकरण अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं।

नोएडा प्राधिकरण के सीइओ डा. लोकेश एम ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से फोगिग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए टेंडर प्रक्रिया निकाली जा रही है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोस्टर बनाकर सभी सेक्टरों में दवा का छिड़काव कराया जाता है। फोगिंग भी होती है। इस अभियान की नियमित निगरानी भी कराई जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

इन कामों पर खर्च होगी रकम एंटी लार्वा छिड़काव--1.93 करोड़ रुपये

फोगिंग व लार्वा छिड़काव को लेबर आपूर्ति--82.82 लाख जगह-जगह ओवरफ्लो सीवर चिंताजनक नोएडा में सेक्टर 63 के छिजारसी व सेक्टर 62 से लेकर कई गांव व सेक्टर सीवर ओवरफ्लो हैं। इससे सड़क पर गंदगी तो रहती है। साथ ही यह जगह मच्छर मक्खियों के पनपने के लिए मुफीद जगह बन जाती है। सेवन एक्स सोसायटी में रहने वाले अमित गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण एंटी लार्वा व फोगिंग के साथ-साथ सीवरओवरफ्लो और जलभराव की दिशा में काम करना चाहिए।

नोएडा में अधिकांश जगह ऐसी है। जहां पर सीवरओवरफ्लो और जलभराव से बरसात से भी बुरे हालात रहते हैं। उधर, प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से भी हर दिन जन-सामान्य से भी अपील की जाती है कि वह घरों व पार्कों में स्वच्छता बनाए रखें। जलभराव को रोकें और कचरे का सही निस्तारण करें।