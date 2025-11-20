Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के अंदर-बाहर मच्छर सता रहे, नोएडा प्राधिकरण ने निकाला 2.75 करोड़ का मच्छर-मार प्लान

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:43 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण मच्छरों से निजात दिलाने के लिए 2.75 करोड़ रुपये खर्च करेगा। फोगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सेक्टर 63 और 62 समेत कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। प्राधिकरण ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा प्राधिकरण मच्छरों से निजात दिलाने के लिए 2.75 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

    मुनीश शर्मा, नोएडा। सर्द मौसम होने के बाद दिन और रात में मच्छरों का प्रकोप जारी है। भिनभिनाने के अलावा खून चूस रहे मच्छरों से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद जगी है। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों ने लोगों को मच्छरों और वेक्टर जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे बचाव के लिए प्राधिकरण की ओर से करीब 2.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम में बदलाव के साथ-साथ एसी पंखे भी लगभग बंद होने लगे हैं, लेकिन घराें के अंदर मच्छर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दिन में पार्क या खुले में बैठने से लेकर टहलने पर मच्छर सता रहे हैं। सेक्टर व सोसायटी के लोगों की ओर से शिकायते भी प्राधिकरण अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं।

    नोएडा प्राधिकरण के सीइओ डा. लोकेश एम ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से फोगिग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए टेंडर प्रक्रिया निकाली जा रही है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोस्टर बनाकर सभी सेक्टरों में दवा का छिड़काव कराया जाता है। फोगिंग भी होती है। इस अभियान की नियमित निगरानी भी कराई जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

    इन कामों पर खर्च होगी रकम

    एंटी लार्वा छिड़काव--1.93 करोड़ रुपये
    फोगिंग व लार्वा छिड़काव को लेबर आपूर्ति--82.82 लाख

    जगह-जगह ओवरफ्लो सीवर चिंताजनक

    नोएडा में सेक्टर 63 के छिजारसी व सेक्टर 62 से लेकर कई गांव व सेक्टर सीवर ओवरफ्लो हैं। इससे सड़क पर गंदगी तो रहती है। साथ ही यह जगह मच्छर मक्खियों के पनपने के लिए मुफीद जगह बन जाती है। सेवन एक्स सोसायटी में रहने वाले अमित गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण एंटी लार्वा व फोगिंग के साथ-साथ सीवरओवरफ्लो और जलभराव की दिशा में काम करना चाहिए।

    नोएडा में अधिकांश जगह ऐसी है। जहां पर सीवरओवरफ्लो और जलभराव से बरसात से भी बुरे हालात रहते हैं। उधर, प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से भी हर दिन जन-सामान्य से भी अपील की जाती है कि वह घरों व पार्कों में स्वच्छता बनाए रखें। जलभराव को रोकें और कचरे का सही निस्तारण करें।

    मच्छरों की प्रतिरोधिकता पर भी हो काम

    हेल्थ एक्सपर्ट राहुल ने बताया कि मच्छरों पर लगातार एक जैसी दवा का छिड़काव होने से वह अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसके चलते कई बार शिकायते सामने आती हैं कि दवा का छिड़काव के बाद भी मच्छर व मक्खियों से निजात नहीं मिली। इस दिशा में भी प्राधिकरण अधिकारियों को सोचना होगा।