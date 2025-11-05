मोदी मॉल पर कचरा निस्तारण न करने पर 25 लाख जुर्माना, 4 दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 40 हजार पेनाल्टी

जागरण संवाददाता, नोएडा। मॉल से निकलने वाले कचरे का निस्तारण नहीं मिलने पर नोएडा प्राधिकरण ने प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कचरे के निस्तारण को लेकर प्रबंधन को प्राधिरकण की ओर से नोटिस जारी किया गया था। माल में संचालित चार स्टोर और दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) का उपयोग करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोज निकलता है 100 किग्रा से अधिक कचरा सेक्टर-25ए स्थित मोदी माल में 100 से अधिक दुकानें और शोरूम संचालित होते हैं। यहां पर प्रतिदिन 100 किग्रा से अधिक बल्क वेस्ट जनरेटर होता है। नियम के मुताबिक प्रबंधन को इस कचरे का निस्तारण खुद ही करना है। बुधवार को प्राधिकरण की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो यहां गार्बेज डिकंपोज मशीन और कचरे का निस्तारण नहीं मिला।