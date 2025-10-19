नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, इस इलाके में 4.5 करोड़ से बनेगी मॉडल रोड; हजारों लोगों को होगी सुविधा 

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-126 में 500 मीटर लंबे हिस्से को 4.5 करोड़ रुपये की लागत से अपनी तीसरी 'मॉडल रोड' में बदलने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पैदल यात्रियों, कार्यालय आने-जाने वालों और स्थानीय लोगों के लिए एक सुरक्षित, सुलभ और आकर्षक सार्वजनिक स्थान तैयार करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सड़क ओरियन आर्किटेक्ट्स की ओर से डिजाइन की जा रही है। रोड का यह पैच एचसीएल कार्यालय और दूसरे एंड पर स्कूल के पास से होकर गुजरेगी। यहां कई इंडस्ट्री, स्कूल, कालेज और स्थानीय विक्रेता है। इस रोड पर यूटीलिटी को भूमिगत रखा जाएगा। यह यूटिलिटी डक्ट सड़क से दो मीटर गहराई में बनाया जाएगा, ताकि कोई भी समस्या आने पर सड़क को न खोदा जाए। डक्ट को खोलकर समस्या का निपटारा किया जा सके। यहां लाइटिंग केबल,बिजली केबल,वाटर सप्लाई लाइन,टेलीकाम केबिल,गैस लाइन डक्ट में होंगी।



नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया इस रोड पर थीम बेस्ड पेडस्टि्यन क्रासिंग, पाथ वे को शामिल किया गया है। इसके अलावा सड़क के किनारों पर मल्टी यूटिलिटीस जोन में तब्दील किया जाएगा। जिसमें स्मार्ट पोल, स्ट्रीट बैंचेस शामिल है। ग्रीन बेल्ट को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़कको वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट बैंच, स्मार्ट बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, अंडरग्राउंड डस्टबीन को भी शामिल किया गया है।