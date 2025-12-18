Language
    नोएडा: राजकीय इंटर कॉलेज में बनेगा मिनी इंडोर स्टेडियम, छात्रों को मिलेंगी बेहतर खेल सुविधाएं

    By Ashish Chaurasia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    नोएडा सेक्टर 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जल्द ही 4.92 करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने बजट मंज़ूर कर दिया है और पहली किस् ...और पढ़ें

    नोएडा सेक्टर 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जल्द ही 4.92 करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनेगा। फाइल फोटो

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर 12 में सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को जल्द ही अच्छी शिक्षा के साथ-साथ इंडोर गेम्स की ट्रेनिंग भी मिलेगी। सरकार ने कॉलेज में एक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 4.92 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर किया है। पहली किस्त के तौर पर 2.16 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। स्टेडियम का निर्माण दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों जैसी बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं देने के लिए मिनी इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कबड्डी, शतरंज, लूडो, कैरम, वेटलिफ्टिंग, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस की सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य UPCCL संस्था को सौंपा गया है।

    कॉलेज के प्रिंसिपल मोहित वशिष्ठ ने बताया कि मिनी इंडोर स्टेडियम बनने से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को फायदा होगा और जिले के बच्चों को भी इंडोर गेम्स की तैयारी करने में मदद मिलेगी। यहां इंडोर गेम्स की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। इससे कॉलेज के छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। सरकार की तरफ से कोच मिलने की संभावना है। अगर नहीं मिलते हैं, तो कॉलेज अपने संसाधनों से या किसी NGO की मदद से कोच नियुक्त करेगा, ताकि यहां ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    सरकार ने नोएडा के सेक्टर 12 में सरकारी इंटर कॉलेज में एक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 4.92 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर किया है। पहली किस्त के तौर पर 2.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा।
    - राजेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतम बुद्ध नगर