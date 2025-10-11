Noida Metro: नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो में आई तकनीकी खराबी, लगभग 45 मिनट से परिचालन प्रभावित
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो में शनिवार को तकनीकी खराबी आने से परिचालन बाधित हो गया। लगभग आधे घंटे से सेवाएं प्रभावित हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हुई हैं और मेट्रो प्रशासन जल्द ही सेवाएं बहाल करने की कोशिश कर रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन मेट्रो में शनिवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी दिक्कत के चलने संचालन पिछले 45 मिनट से बंद है। मेट्रो को अलग अलग स्टेशन पर रोका गया है। मेट्रो में सफर कर रहे यात्री परेशान हैं।
वहीं, लंबे समय से अलग-अलग स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री वापस लौट सड़क मार्ग से ऑटो रिक्शा से जाने के लिए निकल रहे हैं। परिचालन शुरू होने में देरी से यात्री निराश होकर स्टेशन से वापस बाहर लौट रहे हैं।
मेट्रो सेवा बाधित होने से सुबह समय से स्कूल- कॉलेज और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्वा लाइन पर लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय से परिचालन प्रभावित है। जल्द सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में एनएमआरसी की प्रवक्ता निशा वधावन ने बताया मेट्रो का संचालन नहीं रुका था। मेट्रो के सिग्नल में दिक्कत वजह से रुक रुककर चल रही थी। मैनुअल संचालन में मेट्रो स्लो रही। इसकी पूरी जानकारी कुछ देर में टाइमलाइन के साथ प्रबंधन की ओर से जारी की जायेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।