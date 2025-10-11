जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन मेट्रो में शनिवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी दिक्कत के चलने संचालन पिछले 45 मिनट से बंद है। मेट्रो को अलग अलग स्टेशन पर रोका गया है। मेट्रो में सफर कर रहे यात्री परेशान हैं।

वहीं, लंबे समय से अलग-अलग स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री वापस लौट सड़क मार्ग से ऑटो रिक्शा से जाने के लिए निकल रहे हैं। परिचालन शुरू होने में देरी से यात्री निराश होकर स्टेशन से वापस बाहर लौट रहे हैं।

मेट्रो सेवा बाधित होने से सुबह समय से स्कूल- कॉलेज और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्वा लाइन पर लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय से परिचालन प्रभावित है। जल्द सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।