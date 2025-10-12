Noida Metro: एक घंटे क्यों थम गई एक्वा मेट्रो की रफ्तार? लोगों ने सड़क मार्ग से किया सफर

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) की एक्वा लाइन की रफ्तार शनिवार की सुबह एक घंटेे तक थमी रही। यात्री परेशान रहे। सिग्नल की खराबी की वजह से मेट्रो सेवा प्रभावित हुई। अलग-अलग स्टेशनों पर खडे यात्री लंबे इंतजार के बाद मेट्रो नहीं पहुंचने पर सड़क मार्ग से अपने गंतव्य की ओर गए। लोगों की लंबी असुविधा का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे के बाद सिग्नल ठीक होने के बाद मेट्रो का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सका।

बता दें नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो का परिचालन शनिवार सुबह करीब 11 बजकर दो मिनट पर बंद हो गया। विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक मेट्रो सेवा बाधित रही। स्टेशन पर इंतजार कर रहे और मेट्रो में बैठे यात्रियों ने काफी देर तक परिचालन शुरू नहीं होने पर सड़क मार्ग से जाने का विकल्प चुना।

यात्रियों ने इस दौरान मेट्रो स्टाफ और ट्रेन ड्राइवर से तकनीकी खराबी की जानकारी लेने की कोशिश की और परिचालन जल्द शुरू करने की मांग की। कई यात्रियों ने मेट्रो प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठाए और बार-बार होने वाली तकनीकी खामियों को लेकर नाराजगी जताई।

प्रतिदिन 52 हजार से अधिक यात्री करते हैं सफर नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक 29 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन मेट्रो से प्रतिदिन 52 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। सिग्नल की तकनीकी खराबी से एक घंटे में दो हजार से अधिक यात्रियों को इसकी वजह से परेशान होना पड़ा।