ब्लू लाइन से सीधे जुड़ेगी एक्वा लाइन, 15 किमी का नया ट्रैक; 10 नए स्टेशनों से आसान होगा नोएडा का सफर

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में रहने और रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने एक्वा लाइन के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य देश की जानी-मानी बुनियादी ढांचा कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सौंपा गया है।

प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य बातें

अनुमानित लागत: ₹1,000 करोड़ से ₹2,500 करोड़ के वर्ग (Category) में।

कुल लंबाई: 15.1 किलोमीटर (एलिवेटेड रूट)।

नए स्टेशन: 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

समयसीमा: कार्य शुरू होने से 36 महीने (3 साल) का लक्ष्य।

दो प्रमुख हिस्सों में बटेगा नया रूट

इस विस्तार योजना को मुख्य रूप से दो कॉरिडोर में बांटा गया है:

बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर-142: इस रूट के तैयार होने से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से एक्वा लाइन का सीधा तालमेल और बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी।

डिपो स्टेशन से बोराकी: ग्रेटर नोएडा के दूरदराज और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को यह लाइन नेटवर्क से जोड़ेगी।

शहर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगातार बढ़ते दायरे को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया था। नया 15.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट न केवल ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा, बल्कि बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-142 और बोराकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवाजाही को बहुत आसान बना देगा।