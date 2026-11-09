दीवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली! कार से करते हैं सफर, अपनाएं ये 5 आसान उपाय

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। पटाखों के धुएं और पहले से मौजूद प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी समेत आसपास के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

दीवाली के बाद दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों का AQI 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली का AQI 366 दर्ज किया गया, जबकि गाजियाबाद में यह 372 तक पहुंच गया। नोएडा में AQI 338, फरीदाबाद में 323, गुरुग्राम में 306 और ग्रेटर नोएडा में 301 दर्ज किया गया। ये सभी रीडिंग बहुत खराब श्रेणी में आती हैं। वहीं, गाजियाबाद के न्यू तहसील-लोनी इलाके में AQI 463 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के सोनिया विहार में 457 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 449 का स्तर दर्ज किया गया। इसके अलावा विवेक विहार में 445 और जहांगीरपुरी में 442 AQI रहा।

ऐसे पॉल्युटेड माहौल में रोजाना कार से ऑफिस, घर या दूसरी जगह आने-जाने वाले लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। हालांकि, कार के भीतर भी बाहर की पॉल्युटेड हवा पहुंच सकती है। ऐसे में कुछ आसान सावधानियां अपनाकर केबिन में पॉल्युटेड हवा का प्रवेश कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कार से सफर करते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कार से सफर करते समय एयर पॉल्यूशन से बचने के 5 आसान उपाय 1. कार की खिड़कियां रखें बंद जब बाहर एयर पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा हो, तो कार की खिड़कियां खोलने से बचें। खुली खिड़कियों के जरिए PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कण आसानी से कार के केबिन में आ सकते हैं। इससे सफर के दौरान आप सीधे पॉल्युटेड हवा के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए खराब AQI वाले इलाकों से गुजरते समय कार की सभी खिड़कियां बंद रखें। यह बाहर की पॉल्युटेड हवा को सीधे केबिन में आने से रोकने का सबसे आसान तरीका है।

2. AC को रीसर्क्युलेशन मोड पर चलाएं कार में लगे AC का रीसर्क्युलेशन मोड एयर पॉल्यूशन के दौरान काफी उपयोगी हो सकता है। इस मोड को ऑन करने पर कार का AC केबिन के अंदर मौजूद हवा को दोबारा इस्तेमाल करता है। इससे बाहर की पॉल्युटेड हवा का केबिन में प्रवेश कम करने में मदद मिलती है। इसलिए जब भी आप खराब AQI वाले इलाके से गुजर रहे हों, तो AC को रीसर्क्युलेशन मोड पर चलाएं। हालांकि, कार के केबिन एयर फिल्टर की स्थिति भी समय-समय पर जांचते रहें, ताकि एयर फिल्ट्रेशन बेहतर बना रहे।

3. कार में लगवाएं एयर प्यूरीफायर अगर आप कार में सफर करते समय एयर पॉल्यूशन से अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं, तो आफ्टरमार्केट एयर प्यूरीफायर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाजार में HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले पोर्टेबल कार एयर प्यूरीफायर उपलब्ध हैं। HEPA फिल्टर हवा में मौजूद बारीक कणों को रोकने में मदद करता है, जबकि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुछ हानिकारक गैसों और गंध को कम करने में उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा, कार में अच्छी क्वालिटी का कैबिन एयर फिल्टर लगा होने से भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

4. सफर शुरू करने से पहले रूट का AQI जांचें कार से घर से निकलने से पहले अपने रूट और डेस्टिनेशन के आसपास का AQI जरूर चेक करें। इसके लिए मोबाइल ऐप्स की मदद ले सकते हैं। कई बार एक ही शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी का स्तर अलग होता है। अगर आपके रास्ते में किसी इलाके का AQI बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में है, तो गैर-जरूरी यात्रा से बचने पर विचार करें। AQI की जानकारी के आधार पर अपना रूट प्लान करने से ज्यादा पॉल्युटेड क्षेत्रों से बचने में मदद मिल सकती है।

5. ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्तों से बचें भारी ट्रैफिक वाले रास्तों पर वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण प्रदूषण की समस्या भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि सफर के लिए कम भीड़भाड़ वाले रास्तों का चयन करें। इसके अलावा, संभव हो तो ऑफ-पीक आवर्स में ड्राइव करें। इससे आपको भारी ट्रैफिक में फंसने से बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही, समय और फ्यूल की भी बचत होगी।

नई कार खरीद रहे हैं तो इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर का फीचर देखें अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उसके फीचर्स की लिस्ट में इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर को भी जरूर देखें। मौजूदा समय में 15 लाख रुपये के बजट में भी कई ऐसी कारें आती हैं, जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर दिया जाता है। यह फीचर प्रदूषण के दौरान कार के केबिन की हवा को फिल्टर करने में मददगार हो सकता है। इसलिए नई कार खरीदते समय इंजन, माइलेज, सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स के साथ एयर प्यूरीफायर को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल कर सकते हैं।