दीवाली की आतिशबाजी से बेहद खतरनाक हुई दिल्ली की हवा, स्मॉग की चादर से ढकी राजधानी; AQI पहुंचा 400 पार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi NCR Air Pollution: दीवाली की आतिशबाजी के बाद सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, घने स्मॉग और कोहरे के कारण कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी भी कम रही।

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। हालांकि, औसत AQI 368 दर्ज किया गया। ललिता पार्क के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर छाया स्मॉग व गुजरते वाहन। जागरण दीवाली के बाद सोमवार सुबह दिल्ली के आसमान में गहरी धुंध छाई रही। इससे दृश्यता कम हो गई यह 50 मीटर तक पहुंच गई। सुबह साढ़े पांच बजे सफदरजंग एयरपोर्ट पर 50 मीटर और आईजीआई एयरपोर्ट पर 350 मीटर दर्ज की गई।

ललिता पार्क के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर छाया स्मॉग व गुजरते वाहन। जागरण वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही। रविवार रात दिल्ली वासियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दो घंटे की सीमा से अधिक पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई थी। ललिता पार्क के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर छाया स्मॉग व गुजरते वाहन। जागरण सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को मनाई गई दीवाली पर दिल्ली और एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। लेकिन लोगों ने अदालत के निर्देशों की अवहेलना की और देर रात तक जश्न जारी रहा। ग्रीन के नाम पर परंपरागत पटाखे भी खूब जले।

सीपीसीबी के प्रति घंटा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रात 10 बजे 371 रहा। 59 निगरानी केंद्रों में से 20 ने प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया, जिससे शहर भर में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गई।