मेट्रो में सफर करने वाले सावधान! नोएडा में घूम रहे जेबकतरे, तीन लोगों के मोबाइल हुए चोरी

जागरण संवाददाता, नोएडा। मेट्रो में यात्रा करने के दौरान जेबकतरों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। जेबकतरे मोबाइल चोरी कर ले जा रहे हैं। नोएडा में यात्रा करने के दौरान मेट्रो परिसर से तीन मोबाइल चेारी होने के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने सेक्टर 49 और सेक्टर 39 थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस मामले जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा सेक्टर 24 के रहने वाले गौरव रावत 28 नवंबर की शाम मेट्रो पकड़कर नोएडा सिटी सेंटर से गोल्फ सिटी जा रहे थे। मेट्रो परिसर में किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित ने सोमवार सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

उधर, सेक्टर 117 के सुनील 27 नवंबर को सेक्टर 52 से मेट्रो पकड़कर दिल्ली कश्मीरी गेट जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मेट्रो पकड़ते समय किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित ने सोमवार को फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जल्द ही यहां से केस ट्रांसफर होकर सेक्टर 49 थाने जाएगा।

अन्य मामले में सेक्टर 120 के आदित्य का मोबाइल 28 नवंबर को सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर किसी ने चोरी कर लिया। पीड़ित ने सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर जांच कराई जा रही है।