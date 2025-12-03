मेट्रो में सफर करने वाले सावधान! नोएडा में घूम रहे जेबकतरे, तीन लोगों के मोबाइल हुए चोरी
नोएडा मेट्रो में जेबकतरों का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में तीन यात्रियों के मोबाइल चोरी हो गए। नोएडा पुलिस ने यात्रियों को सतर्क रहने और अपनी कीमती वस्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। मेट्रो में यात्रा करने के दौरान जेबकतरों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। जेबकतरे मोबाइल चोरी कर ले जा रहे हैं। नोएडा में यात्रा करने के दौरान मेट्रो परिसर से तीन मोबाइल चेारी होने के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने सेक्टर 49 और सेक्टर 39 थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस मामले जांच कर रही है।
नोएडा सेक्टर 24 के रहने वाले गौरव रावत 28 नवंबर की शाम मेट्रो पकड़कर नोएडा सिटी सेंटर से गोल्फ सिटी जा रहे थे। मेट्रो परिसर में किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित ने सोमवार सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
उधर, सेक्टर 117 के सुनील 27 नवंबर को सेक्टर 52 से मेट्रो पकड़कर दिल्ली कश्मीरी गेट जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मेट्रो पकड़ते समय किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित ने सोमवार को फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जल्द ही यहां से केस ट्रांसफर होकर सेक्टर 49 थाने जाएगा।
अन्य मामले में सेक्टर 120 के आदित्य का मोबाइल 28 नवंबर को सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर किसी ने चोरी कर लिया। पीड़ित ने सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एडीसीपी नोएडा शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
यात्रा के दौरान पर्स व मोबाइल का रखें ध्यान
मेट्रो के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा के दौरान सामान के साथ-साथ मोबाइल व पर्स का विशेष ध्यान रखें। जेबकतरे मोबाइल आदि चोरी कर सकते हैं। चोरी होने पर तत्काल पुलिस से शिकायत करें और उसकी एक कापी अपने पास रखें। मोबाइल खोने की यूपी काप एप से घर बैठे-बैठे भी आनलाइन शिकायत की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।