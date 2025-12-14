Language
    ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप का शिकार हुआ मेडिकल स्टोर संचालक, मामा-भांजा ने लड़की बनकर ठगे 1.20 लाख; गिरफ्तार

    By Arpit Tripathi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:20 AM (IST)

    Hero Image

    दनकौर पुलिस की गिरफ्त में आरोपित मामा-भांजा।

    संवाद सहयोगी, दनकौर। कस्बा निवासी एक मेडिकल स्टोर संचालक से लड़की बनकर हनी ट्रैप में फांसने की धमकी देकर मामा और भांजे द्वारा करीब 1.20 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपितों द्वारा करीब एक माह पहले इंटरनेट मीडिया के एक प्लेटफार्म पर पीड़ित से दोस्ती की गई और फिर उसे ठगी का शिकार बनाया।

    पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

    मामा और भांजे हैं आरोपी

    पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि करीब एक माह पहले उसकी मुलाकात करन निवासी नौरंगपुर और कैलाश निवासी छिजारसी से हुई थी। दोनों आरोपित मामा और भांजे हैं। दोनों ने पहले दोस्ती बढ़ाई और बाद में एक लड़की बनकर इंटरनेट मीडिया के एक प्लेटफार्म पर उससे बातचीत शुरू कर दी।

    आरोप है कि लड़की बनकर चैट करने वाले आरोपितों ने पहले मदद के नाम पर उससे कुछ रुपए मांगे। इसके बाद उनको हनी ट्रैप के झूठे मामले में फंसाने और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर लगातार रकम एंठनी शुरू कर दी। इस तरह आरोपितों ने उससे करीब 1.20 लाख रुपए हड़प लिए।

    जल्दी अमीर बनना चाहते थे आरोपी

    पीड़ित का कहना है कि जब उसे अपने साथ ठगी की जानकारी हुई तो उसने दनकौर कोतवाली में मामले की शिकायत की। पुलिस की जांच में दोनों आरोपितों की पुष्टि हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित करन ने बताया कि वह बीए तृतीय वर्ष का छात्र है, जबकि उसके मामा कार चालक हैं।

    दोनों जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक के साथ फर्जीवाड़ा किया था। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।