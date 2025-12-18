इंस्टाग्राम से संपर्क, कमीशन पर अकाउंट... 12 करोड़ की साइबर ठगी में चीनी ठगों का साथी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर साइबर क्राइम पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के रोहतक से एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिसंबर में एक बिजनेसमैन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहाने किए गए ₹12 करोड़ के साइबर फ्रॉड के सिलसिले में हुई है। आरोपी ने कमीशन पर साइबर फ्रॉड करने वालों को पांच बैंक अकाउंट दिए थे। पीड़ित से ठगे गए ₹35 करोड़ इन अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग किए गए थे। उसने कमीशन पर पैसे देश से बाहर भेजने में भी मदद की। गौरतलब है कि मुंबई और हैदराबाद पुलिस पहले ही आरोपी के चार साथियों को जेल भेज चुकी है।

साइबर फ्रॉड करने वालों ने नोएडा के बिजनेसमैन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ₹12 करोड़ की ठगी की थी। पीड़ित ने 3 दिसंबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रॉड में शामिल बैंक अकाउंट्स की जांच के आधार पर रोहतक से एक और फ्रॉड करने वाले को पकड़ा गया।

डीसीपी साइबर सिक्योरिटी शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी की पहचान रोहतक की हरि सिंह कॉलोनी के सुधाकर गर्ग के रूप में हुई है। वह फिलहाल रोहतक के सेक्टर 14 में रहता है। पूछताछ में पता चला कि सुधाकर दिसंबर 2024 में इंस्टाग्राम के ज़रिए राशिद खान उर्फ लकी के संपर्क में आया था। उसे फर्जी फर्म और बैंक अकाउंट खोलने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन का लालच दिया गया था। इसके लिए उसे मुंबई बुलाया गया था। सुधाकर मुंबई गया और पांच बैंक अकाउंट खोले।

पीड़ित से ठगे गए ₹12 करोड़ में से एक बड़ी रकम इन अकाउंट्स में जमा की गई थी। वह 7 से 10 प्रतिशत कमीशन पर पैसे निकालने का काम भी करता था। उसे USDT में भी पेमेंट किया जाता था। वह Binance और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर USDT बेचता था। फिर वह इस पैसे को UPI के जरिए दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।

पांच बैंक अकाउंट में ₹35 करोड़ स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय सिंह राणा ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी के पांच बैंक अकाउंट के ज़रिए एक साल में ₹35 करोड़ के साइबर फ्रॉड के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। उसके खिलाफ देश भर से NCRP पोर्टल पर 37 शिकायतें दर्ज हैं।