नोएडा में शख्स ने अपनी पत्नी, सास-ससुर समेत 11 ससुरालीजन पर लगाया आरोप, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर बीटा दो कोतवाली पुलिस ने पत्नी और सास-ससुर समेत 11 ससुरालीजनों के खिलाफ युवक को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। पीड़ित युवक ने पत्नी व अन्य ससुरालीजनों से जान माल को खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

बिसरख कोतवाली क्षेत्र के आस्था ग्रींस निवासी अविनाश तोमर ने चार नवंबर 2022 को गाजियाबाद के नेहरूनगर में रहने वाले सतपाल की बेटी कंचन के साथ दहेज रहित शादी की थी। अविनाश का आरोप है कि शादी की रश्मों के समय उसे पता चला कि सतपाल व पत्नी समेत अन्य ससुरालवालों ने उससे आर्थिक लाभ लेने की मंशा से तमाम जानकारियां छिपाकर शादी की है।

विवाह के दौरान कंचन की मां, चाचा व रिश्तेदारों ने उसके साथ गाली गलौज कर अपमानजनक व्यवहार किया। ससुराल आने के बाद कंचन बिना वजह उसके साथ विवाद करने लगी। नवंबर 2023 में कंचन ने एक ज्योतिषी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उसके साथ सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए शादी रचाई है। विवाद बढ़ने पर मामला कोतवाली तक पहुंच गया।

19 अप्रैल 2025 को आरोपितों ने उस पर जानलेवा हमला किया। पत्नी कंचन ने आत्महत्या कर उसे फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। साजिश में उसके स्वजन भी शामिल हैं। 31 अक्टूबर को आरोपितों ने सिटी पार्क में कुछ अज्ञात के साथ मिलकर रोककर पीटा और जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई। पीड़ित बाल बाल बचा। आसपास के लोगों के आने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।