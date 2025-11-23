नोएडा में लॉजिस्टिक हब की रेलवे कनेक्टिविटी पर बोर्ड की मुहर, 3 किलोमीटर लंबी लाइन का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के अलाइनमेंट को स्वीकृत करते हुए मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही मेट्रो को ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी माडल लॉजिस्टिक हब को डीएफसीसी से रेलवे कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में शनिवार को हुई 141 वीं बोर्ड बैठक में चेयरमैन दीपक कुमार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। सीईओ एनजी रवि कुमार की ओर से बोर्ड के सामने विकास परियोजनाओं समेत अन्य प्रस्ताव रखे गए। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान की।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नेशनल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन मिलकर ग्रेटर नोएडा में तीन बड़ी परियोजना इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद कई इकाईयां क्रियाशील हो चुकी हैं।

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी अहम परियोजनाओं के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त हो चुकी है। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर के तहत बनी रेलवे लाइन न्यू दादरी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। इस स्टेशन से लॉजिस्टिक हब को जोड़ने के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण होगा। इस लाइन के जरिये यहां की औद्योगिक इकाईेयों में तैयार होने वाले उत्पाद की ढुलाई मुंबई और कोलकाता तक होगी। इसका अलाइनमेंट तय हो चुका है।

1.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बनेगा रेलवे लाइन को मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा डिपो से मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट हब तक मेट्रो लाइन का भी अलाइनमेंट तय कर मास्टर प्लान 2041 में शामिल कर लिया गया है।

डिपो से लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बनाया जाएगा। यह ट्रैक 105 मीटर रोड के समानांतर होगा। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तहत रेलवे, बस अड्डा व मेट्रो कनेक्टिविटी विकसित होगी। बोड़ाकी के पास ही टर्मिनल बनाया जाएगा। पूरब की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनें यहीं से चलेंगी। इससे दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर भी दबाव कम होगा। ग्रेटर नोएडा व उसके आसपास रहने वालों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के लिए ट्रेन यहीं से मिल सकेगी। इसमें अंतर्राज्यीय बस अड्डा और डिपो स्टेशन से मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक मेट्रो लाइन भी विकसित होगी।

बोर्ड बैठक में एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, यीडा के एसीईओ नागेंद्र प्रताप, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ कृष्णा करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक वित्त स्वतंत्र गुप्ता, ओएसडी गुंजा सिंह, प्रधान महाप्रबंधक संदीप चंद्रा आदि मौजूद रहे।