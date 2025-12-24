Language
    नोएडा में आधी रात को बेची जा रही शराब, पुलिस और आबकारी विभाग बेखबर

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:11 AM (IST)

    नोएडा में आधी रात को शराब बेचे जाने की सूचना है, जिससे स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग अनजान बने हुए हैं। शहर में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, लेकि ...और पढ़ें

    वीडियो में ओवररेटिंग और आधी रात में बेचते दिख रही शराब

    जागरण संवाददाता, नोएडा। पुलिस और आबकारी विभागीय अधिकारियों की शह पर थाने व चौकी के पास ठेकों पर ओवरेटिंग और रातभर शराब बेची जा रही है। इसकी बानगी मंगलवार को फेज तीन थाना क्षेत्र के मामूरा और बसई गांव के ठेके पर ओवरेटिंग और रात में शराब बेचे जाने के दो वीडियो प्रसारित होने के मामले में देखी जा सकती है।

    वीडियो प्रसारित होने के बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रात में अभियान चलाकर जांच कराने पर जोर दिया। उधर, लापरवाही का आलम तब है जब हाल में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने गश्त व निगरानी में लापरवाही बरतने पर 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की थी।


    इंटरनेट मीडिया पर 54 सेकेंड के वीडियो में एक व्यक्ति ठेके पर जाता है और कहता है कि भईया बीयर मिल जाएगी। शटर के अंदर से आवाज आती है। पैसे दे दे बीयर मिल जाएगी। व्यक्ति 100-100 के दो नोट शटर के पास फेंकता है। ठेका स्टाफ शटर उठाकर पैसे लेता है और ट्यूबवर्ग हरी कैन दे देता है। 200 रुपए ही रख लेता है, जबकि बीयर का बाजार मूल्य 140 रुपए है।

    यह वीडियो सोमवार देर रात बसई गांव के अंग्रेजी शराब व ठंडी बीयर ठेके का होना बताया जा रहा है। उधर, दो मिनट 27 सेकेंड के वीडियो में दिख रही अड्डा नाम की माडल शाप से एक व्यक्ति ट्यूबवर्ग बीयर, चखना और पान मसाला मांगता है। स्टाफ 140 रुपए की बीयर के एवज में 200 रुपए वसूलता दिख रहा है। वीडियो मामूरा गांव के मॉडल शॉप का होना बताया जा रहा है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर थाना है।

    चेकिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति

    अगले सप्ताह नया साल है। आबकारी विभागीय अधिकारी ओवेररेटिंग नहीं होने और रात में निर्धारित समय पर ठेके बंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल ओर स्थिति विपरीत नजर आ रही है। रात दस बजे के बाद ओवररेट पर शराब बिक रही है। चर्चा है कि विभागीय अधिकारी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है कि देर रात ठेके खोलकर शराब बेची जा रही है। यह आलम तीनों जोन में है। 

    जांच के बाद होगी कार्रवाई

    जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मामले संज्ञान में है। रात में अभियान चलाकर जांच की जाएगी। लापरवाही मिलने पर ठेका निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में ओवररेटिंग व रात दस बजे के बाद ठेके खुलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।