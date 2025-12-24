नोएडा में आधी रात को बेची जा रही शराब, पुलिस और आबकारी विभाग बेखबर

जागरण संवाददाता, नोएडा। पुलिस और आबकारी विभागीय अधिकारियों की शह पर थाने व चौकी के पास ठेकों पर ओवरेटिंग और रातभर शराब बेची जा रही है। इसकी बानगी मंगलवार को फेज तीन थाना क्षेत्र के मामूरा और बसई गांव के ठेके पर ओवरेटिंग और रात में शराब बेचे जाने के दो वीडियो प्रसारित होने के मामले में देखी जा सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो प्रसारित होने के बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रात में अभियान चलाकर जांच कराने पर जोर दिया। उधर, लापरवाही का आलम तब है जब हाल में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने गश्त व निगरानी में लापरवाही बरतने पर 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की थी।



इंटरनेट मीडिया पर 54 सेकेंड के वीडियो में एक व्यक्ति ठेके पर जाता है और कहता है कि भईया बीयर मिल जाएगी। शटर के अंदर से आवाज आती है। पैसे दे दे बीयर मिल जाएगी। व्यक्ति 100-100 के दो नोट शटर के पास फेंकता है। ठेका स्टाफ शटर उठाकर पैसे लेता है और ट्यूबवर्ग हरी कैन दे देता है। 200 रुपए ही रख लेता है, जबकि बीयर का बाजार मूल्य 140 रुपए है।

यह वीडियो सोमवार देर रात बसई गांव के अंग्रेजी शराब व ठंडी बीयर ठेके का होना बताया जा रहा है। उधर, दो मिनट 27 सेकेंड के वीडियो में दिख रही अड्डा नाम की माडल शाप से एक व्यक्ति ट्यूबवर्ग बीयर, चखना और पान मसाला मांगता है। स्टाफ 140 रुपए की बीयर के एवज में 200 रुपए वसूलता दिख रहा है। वीडियो मामूरा गांव के मॉडल शॉप का होना बताया जा रहा है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर थाना है।

चेकिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति अगले सप्ताह नया साल है। आबकारी विभागीय अधिकारी ओवेररेटिंग नहीं होने और रात में निर्धारित समय पर ठेके बंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल ओर स्थिति विपरीत नजर आ रही है। रात दस बजे के बाद ओवररेट पर शराब बिक रही है। चर्चा है कि विभागीय अधिकारी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है कि देर रात ठेके खोलकर शराब बेची जा रही है। यह आलम तीनों जोन में है।