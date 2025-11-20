Language
    नोएडा में डूब क्षेत्र की भूमि को आबादी की बता 45 लाख हड़पे, कोर्ट के आदेश पर बाप-बेटे पर केस दर्ज

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:50 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 126 में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे डूब क्षेत्र की जमीन को आबादी वाली बताकर 45 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने पिता और उसके दो बेटों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने जमीन के कागजात दिखाकर विश्वास में लिया था।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में डूब क्षेत्र की भूमि को आबादी में दिखाकर 45 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पिता-पुत्र तीनों लोगों पर धोखे से रकम ऐंठने और मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर तीनों के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

    दिल्ली कालका के रहने वाले हिमांशु आहूजा और उनके भाई संजय 2021 में जमीन खरीदना चाह रहे थे। इसी बीच पता चला कि नोएडा सेक्टर 50 के रहने वाले राजेश बब्बर और उनके दो बेटे तरूण व समीर अपनी तीन बीघा कृषि भूमि बेचना चाहते हैं।

    तीनों ने चक वसंतपुर में अपनी तीन बीघा जमीन दिखाई। इसका विश्वास दिलाने के लिए जमीन के कागजात भी दिखाए। हिमांशु ने दिसंबर 2021 में 45 लाख रुपये बीघे के हिसाब से जमीन का 1.35 करोड़ रुपये में सौदा कर दिया। बयाने के तौर पर 55 लाख रुपये दे दिए। शेष 80 लाख रुपये बैनामा कराने के समय देने की बात हुई।

    इसी बीच हिमांशु और संजय को पता चला कि पिता-पुत्र तीनों की दिखाई जमीन असरगरपुर गोवर्धनपुर गांव में है। वह डूब क्षेत्र में आता है। हिमांशु ने तीनों से बात की तो उन्होंने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर टरका दिया।

    वह सेक्टर 50 से मकान खाली कर सेक्टर 128 स्थित जेपी विशटाउन कालिप्सो कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं। अब आरोपित रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राजेश, तरूण व समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।