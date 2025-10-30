नोएडा: सलारपुर में जमीन घोटाला, 30 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
नोएडा के सलारपुर गाँव में एक बुजुर्ग की 14 बीघा जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 30 लोगों पर धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली और पंजाब के लोगों को फर्जी तरीके से जमीन बेची गई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फर्जी पावर ऑफ़ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया गया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सलारपुर गाँव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की 14 बीघा ज़मीन के दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके कई लोगों के नाम ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने भू-माफियाओं समेत 30 लोगों पर दिल्ली और पंजाब के लोगों को धोखाधड़ी से ज़मीन बेचने और उसे धमकाने का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर सेक्टर 49 थाने में 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
गोरखपुर के राजेंद्र नगर निवासी पवन जिंदल दादरी तहसील के सलारपुर गाँव में 61 बीघा ज़मीन के संयुक्त मालिक हैं। इसमें से लगभग 14 बीघा ज़मीन उनकी है। बाकी ज़मीन अशोक वाडिया और उनके रिश्तेदारों के नाम है।
हाल ही में, अपनी बीमारी के दौरान, पवन को पता चला कि उनकी ज़मीन के लिए फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए गए हैं। अशोक विहार, दिल्ली निवासी सुरेश कुमार गोयल ने दस्तावेज़ों में हेराफेरी की और पवन की जगह किसी और को खड़ा करके गोरखपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से फ़र्ज़ी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर ली।
उसने पवन की जगह किसी और के अंगूठे का निशान भी ले लिया। इसके बाद सुरेश ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर ज़मीन पर मालिकाना हक जता दिया। बरौला निवासी भू-माफिया जय भगवान ने सुरेश, चंडीगढ़ के सेक्टर बी निवासी डॉ. जगमोहन गोयल, पटियाला छाता निवासी मदन लाल, नरेश कुमार, केवल कृष्ण, राजन मदान, निशांत मदान, सतीश आदि के साथ मिलकर बाज़ार भाव से कम दामों पर अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर बैनामा करवा लिया।
पीड़ित का आरोप है कि इन सभी ने भू-माफियाओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। पीड़ित ने अगस्त में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता के मुताबिक, सुरेश कुमार गोयल, डॉ. जगमोहन गोयल, मदनलाल, नरेश कुमार, केवल कृष्ण, सुभाष चंद्र, बिहारी लाल, रजत मदान, निशांत मदान, सतीश कुमार मदान, सुरेंद्र कुमार मदान, मंजू बंसल, रंजन गुप्ता, सौरभ मित्तल, लक्ष्मी देवी, अनिल वाडिया, संतोष कुमारी, मनुज चौहान, कृष्णा मित्तल, प्रदीप कुमार गुप्ता, जय भगवान चौहान, अनिल बब्बर, राजेश कुमार गुप्ता, सुमन लता, अलका गुप्ता, अशोक वाडिया, मोहम्मद कलीम, मुनेंद्र कुमार चौहान, नरेश उर्फ सलीम और राहुल कसाना आरोपी हैं। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।