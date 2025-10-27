महिलाओं के लिए नोएडा में नौकरी का सुनहरा मौका, रोडवेज बसों में कंडक्टर के लिए आ रही भर्ती

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक बार फिर महिला बस परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके पहले दो बार भर्ती निकाली गई, जिसमें खासा रिजल्ट नही मिले, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि इस बार अधिक संख्या में महिलाएं आवेदन करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले हुई दो बार की भर्ती में आए बहुत कम आवेदन परिवहन निगम की ओर से इस बार भी 167 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इससे पहले अप्रैल और जुलाई में दो चरणों में भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन दोनों बार तय मुताबिक परिणाम नहीं दे सकी। पहली बार निकाली गई भर्ती में केवल तीन महिलाओं का चयन हो पाया था, जबकि दूसरी बार 41 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से सिर्फ 10 चयनित हुई।

लगातार दो बार कम प्रतिक्रिया मिलने के कारण दोबारा इसे निकाला गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शासन से नए निर्देश मिलने पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी, ताकि अधिक महिलाओं की जोड़ा जा सके। जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के अनुमान हैं।