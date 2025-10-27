महिलाओं के लिए नोएडा में नौकरी का सुनहरा मौका, रोडवेज बसों में कंडक्टर के लिए आ रही भर्ती
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने नोएडा में महिलाओं के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। यह महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से UPSRTC की वेबसाइट पर किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक बार फिर महिला बस परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके पहले दो बार भर्ती निकाली गई, जिसमें खासा रिजल्ट नही मिले, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि इस बार अधिक संख्या में महिलाएं आवेदन करेंगी।
पहले हुई दो बार की भर्ती में आए बहुत कम आवेदन
परिवहन निगम की ओर से इस बार भी 167 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इससे पहले अप्रैल और जुलाई में दो चरणों में भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन दोनों बार तय मुताबिक परिणाम नहीं दे सकी। पहली बार निकाली गई भर्ती में केवल तीन महिलाओं का चयन हो पाया था, जबकि दूसरी बार 41 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से सिर्फ 10 चयनित हुई।
लगातार दो बार कम प्रतिक्रिया मिलने के कारण दोबारा इसे निकाला गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शासन से नए निर्देश मिलने पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी, ताकि अधिक महिलाओं की जोड़ा जा सके। जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के अनुमान हैं।
जानिए कौन कर सकता है आवेदन?
दरअसल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संविदा परिचालक की भर्ती निकाली थी, ताकि रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसके तहत इंटर पास और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती थीं। चयनित महिलाओं को किलोमीटर आधारित वेतन और दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जाना था। चयन के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण यूपी कौशल विकास मिशन के तहत होगा।
