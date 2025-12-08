नोएडा में IT कंपनी की महिला कर्मचारी ने बयां किया दर्द, आपबीती सुन पुलिस भी हैरान; इंचार्ज समेत 6 के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र की आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कंपनी कार्यालय के वित्त प्रमुख समेत छह लोगों के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस मामले में जांच कर रही है। गाजियाबाद वैशाली की एक सोसायटी की रहने वाली महिला सेक्टर 126 थाना क्षेत्र की एक आईटी कंपनी कार्यालय में काम करती हैं। वह इस कार्यालय में 2018 से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

आरोप है कि कार्यालय में तैनात वित्त प्रमुख संजय 2019 से परेशान कर रहे हैं। उस पर बुरी नजर रखता है। इस बारे में पूर्व में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन जांच अधिकारी ने भी आरोपित का ही पक्ष लिया। इससे बाद आरोपित चिढ़ा हुआ है। यहां तक भी कठिन प्रोजेक्ट देता है।