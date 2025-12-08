Language
    नोएडा में IT कंपनी की महिला कर्मचारी ने बयां किया दर्द, आपबीती सुन पुलिस भी हैरान; इंचार्ज समेत 6 के खिलाफ मुकदमा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:09 AM (IST)

    नोएडा में एक आईटी कंपनी के ऑफिस में महिला कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके बाद छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता ने ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र की आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कंपनी कार्यालय के वित्त प्रमुख समेत छह लोगों के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस मामले में जांच कर रही है। गाजियाबाद वैशाली की एक सोसायटी की रहने वाली महिला सेक्टर 126 थाना क्षेत्र की एक आईटी कंपनी कार्यालय में काम करती हैं। वह इस कार्यालय में 2018 से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

    आरोप है कि कार्यालय में तैनात वित्त प्रमुख संजय 2019 से परेशान कर रहे हैं। उस पर बुरी नजर रखता है। इस बारे में पूर्व में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन जांच अधिकारी ने भी आरोपित का ही पक्ष लिया। इससे बाद आरोपित चिढ़ा हुआ है। यहां तक भी कठिन प्रोजेक्ट देता है।

    मेटरनिटी लीव से लेकर आवश्यक कार्य के लिए अवकाश देने में भी व्यवधान डालता है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर संजय, सौरभ, भारत, सुमिता, खुशबू व राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।