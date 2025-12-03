Language
    नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार, PM मोदी अगले हफ्ते कर सकते हैं उद्घाटन; सुरक्षा के लिए बनी विस्तृत योजना

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:06 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दौरा कर सकते हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा को ले ...और पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट के 9 दिसंबर को उद्घाटन होने की संभावना।

    जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से उद्घाटन के लिए तैयार है अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली में आने वाली भीड़ वीआइपी और वीवीआइपी के अलावा रिजर्व रूट सहित आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था को लेकर लगातार मंथन के बाद ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है।

    जल्द ही उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। लाखों की भीड़ को किसी तरह की परेशानी हो इसके लिए एयरपोर्ट परिसर में ही दो वीआइपी पार्किंग के अलावा दस अन्य पार्किंग बनाई जा रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दो अस्थाई गेट भी एयरपोर्ट बाउंड्री को हटाकर बनाए जाने है जिससे अलग-अलग एंट्री से आवागमन हो सके।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नौ दिसंबर को होने की प्रबल संभावनाएं है। जिला प्रशासन, प्राधिकरण पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के अलावा एयरपोर्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी ने तैयारी शुरू कर दी हैं। बुधवार को एयरपोर्ट परिसर में सभी विभागों के अधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा और जनसभा में आने वाले लोग और वीआइपी को लेकर मंथन किया। जनसभा में जिले के अलावा अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हापुड, गाजियाबाद से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे।

    इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भाजपा की सरकार होने के चलते वहां से लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने के लिए एक लाख से अधिक भी भीड़ पहुंचेगी। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी पुलिस प्रशासन के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की है।

    एक रिजर्व रूट को छोड़कर तीन एंट्री गेट होंगे तैयार

    एयरपोर्ट आने जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दयानतपुर इंटरचेंज से होते हुए लिंक एक्सप्रेसवे मुख्य अतिथि के लिए रिजर्व रूट रहेगा। साथ ही यहां से वीआइपी और वीवीआइपी के अलावा मीडिया कर्मियों को एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा पुराने जेवर बुलंदशहर मार्ग से किशोरपुर गेट से मुख्य एंट्री होगी। बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को देखते हुए पुराने रोही मार्ग और दयानतपुर सिवारा गांव के बीच दो अस्थाई एंट्री बनाई जाएंगी।

    दो वीआइपी पार्किंग के अलावा दस अन्य पार्किंग तैयार

    पुलिस प्रशासन अनुमान लगाकर चल रहा है कि दो हजार बसें और निजी वाहनों के लिए अलग-अलग एंट्री प्वाइंट पर दो पहिया, कार व बस के लिए दस पार्किंग बनाई जाए और प्रत्येक जिले और राज्य से आने वाले वाहनों को पहले से तय पार्किंग में भी भेजा जाए। वीआइपी के लिए दो और मीडिया के लिए अलग से एक पार्किंग बनाए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है।