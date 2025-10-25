नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट, CM योगी आज लगा सकते हैं तारीखों पर अंतिम मुहर; सस्पेंस खत्म होने की पूरी उम्मीद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि तय कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। कार्य से संतुष्ट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. ने एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग समेत बोर्डिंग की तैयारियोंं को परखा है। अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दीपक कुमार ने पिछले दिनों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तीस अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर संशय बढ़ गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उद्घाटन को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकती है।

1334 हे. में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक रनवे के साथ विमान सेवा की शुरुआत होगी। शुरुआत में कार्गो एवं देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी। कंपनी ने शुरू किया तैयारियों को परखना एयरपोर्ट की संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. ने विमान सेवा शुरू करने के लिए तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर लगे उपकरणों, कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर परखा जा चुका है।