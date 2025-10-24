नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने शनिवार को आएंगे CM योगी, उद्घाटन की तारीख होगी तय

धर्मेंद्र चंदेल, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभांरभ की तिथि शनिवार को फाइनल हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पूर्वान्ह 11.40 बजे पहुंचेंगे। वह करीब एक घंटा एयरपोर्ट परिसर में रहेंगे। दोपहर 12.40 बजे गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वहां से दिल्ली जाएंगे।

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर एयरपोर्ट के उदघाटन के लिए समय मांगेंगे। प्रधानमंत्री का समय मिलते ही उदघाटन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। सूत्रों का दावा है कि नवंबर के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में एयरपोर्ट का उदघाटन हो सकता है।

जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 29 सितंबर 2024 तक पूरा होना था। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते तीन माह का समय और देते हुए दिसंबर 2024 तक उदघाटन का लक्ष्य रखा गया था। इस अवधि में भी निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण अप्रैल 2025 तक का और समय दिया गया। निर्धारित अवधि में भी निर्माण पूरा नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 10 मार्च को लखनऊ में हुई बैठक में निर्माण अवधि को बढ़ाकर जूून के अंत तक कर दिया गया। मानसून के दौरान हुई वर्षा व छुट्टियों के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजारापूु राममोहन नायडू ने गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा एयरपोर्ट के उदघाटन की तिथि 30 अक्टूबर घोषित की थी।

तीस अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो चुकी है। नई तारीख शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से तय हो सकती है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर जेवर में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।



बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब तक शत-प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएंगे, तब तक उदघाटन नहीं करेंगे। यहीं कारण है कि शनिवार को मुख्यमंत्री निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण और नियाल के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।