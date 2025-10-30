लापरवाही से बिगड़ी मासूम की हथेली, चाइल्ड PGI में सर्जरी सफल; अगले 24 घंटे क्रिटिकल!
नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक बच्ची की हथेली खराब हो गई थी। चाइल्ड पीजीआई में पांच विशेषज्ञों की टीम ने दो घंटे तक ऑपरेशन करके हथेली को ठीक किया। बच्ची को एनआईसीयू में रखा गया है और अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी के गोपाल नर्सिंग होम में डाक्टरों की लापरवाही से खराब हुई मासूम बच्ची की हथेली का बृहस्पतिवार दोपहर चाइल्ड पीजीआई में सफल ऑपरेशन किया गया। पांच विशेषज्ञों ने करीब दो घंटे तक ऑपरेशन कर सफलता हासिल की। बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया है। मासूम के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं।
चाइल्ड पीजीआई के प्रवक्ता ने बताया कि बच्ची की पिछले कई दिनों से हालत गंभीर बनी हुई थी। चार डॉक्टरों की टीम एनआईसीयू में निगरानी कर लगातार सुधार करा रही थी। बृहस्पतिवार सुबह मासूम बच्ची के ऑपरेशन से पहले सभी जरूरी जांच की गई थी।
रिपोर्ट सामान्य
राहत की बात रही थी जांच की रिपोर्ट सामान्य आई थी जिसके बाद आर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया और अन्य विभागों के विशेषज्ञों ने दोपहर बाद मासूम बच्ची का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। प्रवक्ता के मुताबिक, बच्ची को ऑपरेशन से पहले जरूरी दवाई दी गईं। इसके बाद उसके हाथ से खराब हथेली को हटा दिया गया। चिकित्सकों ने बताया बच्ची की हालत में लगातार सुधार हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।