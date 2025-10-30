लापरवाही से बिगड़ी मासूम की हथेली, चाइल्ड PGI में सर्जरी सफल; अगले 24 घंटे क्रिटिकल!

जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी के गोपाल नर्सिंग होम में डाक्टरों की लापरवाही से खराब हुई मासूम बच्ची की हथेली का बृहस्पतिवार दोपहर चाइल्ड पीजीआई में सफल ऑपरेशन किया गया। पांच विशेषज्ञों ने करीब दो घंटे तक ऑपरेशन कर सफलता हासिल की। बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया है। मासूम के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं।

चाइल्ड पीजीआई के प्रवक्ता ने बताया कि बच्ची की पिछले कई दिनों से हालत गंभीर बनी हुई थी। चार डॉक्टरों की टीम एनआईसीयू में निगरानी कर लगातार सुधार करा रही थी। बृहस्पतिवार सुबह मासूम बच्ची के ऑपरेशन से पहले सभी जरूरी जांच की गई थी।