महिला पर उसके पति ने बरपाया कहर, होटल में ले जाकर किया उत्पीड़न; बेल्ट से भी पीटा

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज तीन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने पति पर होटल में ले जाकर उत्पीड़न करने और बेल्ट से पीटने का आरोप लगाया है।

महिला ने पति के खिलाफ फेज तीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नोएडा फेज तीन थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला अपने पति के साथ रहती है। पति के काम नहीं करने और शराब पीने को लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता है।