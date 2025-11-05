नोएडा के एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद, ऑक्सीजन लाइन में दो बार धमाका होने पर प्रशासन ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, नोएडा । सेक्टर-66 स्थित मार्क अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन लाइन में दो बार धमाका होने की घटना का प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। आला अधिकारियों ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार को सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार ने अधिकारियों संग बैठक कर अस्पताल का पंजीकरण अगले आदेश तक के लिए रद कर दिया है।

उन्होंने अपने ऑफिस में ऑक्सीजन प्लांट की नोडल डा. श्वेता खुराना और प्रशासनिक अधिकारी शरद कुमार अस्थाना के साथ बैठक की। बताया कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के भूतल पर आइसीयू कक्ष के पास फाल्स सीलिंग में लगी आक्सीजन पाइप लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ था।