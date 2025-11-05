नोएडा के एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद, ऑक्सीजन लाइन में दो बार धमाका होने पर प्रशासन ने लिया एक्शन
नोएडा में एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया है। यह कार्रवाई अस्पताल में ऑक्सीजन लाइन में दो बार धमाका होने के बाद प्रशासन द्वारा की गई है। प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है और अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।
जागरण संवाददाता, नोएडा । सेक्टर-66 स्थित मार्क अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन लाइन में दो बार धमाका होने की घटना का प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। आला अधिकारियों ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार को सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार ने अधिकारियों संग बैठक कर अस्पताल का पंजीकरण अगले आदेश तक के लिए रद कर दिया है।
उन्होंने अपने ऑफिस में ऑक्सीजन प्लांट की नोडल डा. श्वेता खुराना और प्रशासनिक अधिकारी शरद कुमार अस्थाना के साथ बैठक की। बताया कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के भूतल पर आइसीयू कक्ष के पास फाल्स सीलिंग में लगी आक्सीजन पाइप लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ था।
प्रबंधन को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके प्रबंधन ने लापरवाही बरत कर आक्सीजन लाइन की समुचित मरम्मत नहीं कराई। इस कारण 15 घंटे बाद सोमवार शाम फिर पाइप लाइन में ब्लास्ट हो गया।
प्रारंभिक जांच के आधार पर मार्क अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर का पंजीकरण अग्रिम आदेशों तक रद कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन से फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट व ऑक्सीजन ऑडिट कराकर उसकी प्रतिलिपि सीएमओ व प्रशासनिक कार्यालय में अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
