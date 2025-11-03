Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिल पूरा, पानी खारा... हाइड पार्क से एलीट होम्स तक 15 सोसाइटियों में किल्लत, किडनी-त्वचा पर खतरा!

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:24 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर सेवन-एक्स में रहने वाले परिवार पानी की खराब गुणवत्ता से परेशान हैं, जहाँ टीडीएस का स्तर स्वास्थ्य मानकों से कहीं ज़्यादा है। निवासियों को अच्छे पानी के लिए बिल भेजा जा रहा है, लेकिन पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। कई शिकायतों के बावजूद, समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। प्राधिकरण जल्द ही गंगाजल की आपूर्ति करने की बात कह रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा के सेक्टर सेवन-एक्स में रहने वाले परिवार पानी की खराब गुणवत्ता से परेशान हैं।

    प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। सेक्टर सेवन-एक्स की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले हज़ारों परिवार पानी की खराब गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। कुल घुलित ठोस (टीडीएस) का स्तर 2,500 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य मानकों से काफ़ी ज़्यादा है। निवासियों को अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के लिए हर महीने बिल भेजा जा रहा है। उनके घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों की उच्च मात्रा पानी की गुणवत्ता को बेहद खराब बना देती है। यहाँ 15 सोसाइटियाँ हैं जिनमें 16,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 और 79 सेवन-एक्स क्षेत्र में आते हैं। निवासियों ने प्रबंधन और प्राधिकरण के पास दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उच्च टीडीएस की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सेक्टर की हर सोसाइटी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का दावा करती है। प्रबंधन और प्राधिकरण अक्सर आपूर्ति की कमियों के लिए एक-दूसरे पर दोष मढ़ते हैं।

    एलीट होम्स, सिविटेक स्टेडिया, सिलिकॉन सिटी, प्रतीक विस्टेरिया, द हाइड पार्क, एपेक्स एथेना, महागुन मॉडर्न, मैक्सब्लिस, आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, अर्बन कासा और अन्य सोसाइटियाँ यहाँ स्थित हैं। घरों के नलों से आने वाले पानी में 2,000 से ज़्यादा टीडीएस दर्ज किया जा रहा है। कई घरों में आरओ सिस्टम खराब हो गए हैं। आरओ फ़िल्टरेशन के बाद भी घरों का पानी खारा रहता है। लोग पीने और खाना पकाने के लिए बाहर से बोतलबंद पानी मँगवा रहे हैं।

    उच्च टीडीएस वाले पानी के नुकसान

    उच्च टीडीएस वाला पानी किडनी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पानी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फेट का उच्च स्तर गैस, पेट दर्द या दस्त का कारण बन सकता है। यह त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे खुजली और एलर्जी हो सकती है।

    इस सोसाइटी में 2,100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ 2,100 से ज़्यादा टीडीएस वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। शिकायतों का समाधान नहीं किया गया है। मेरे घर का आरओ सिस्टम खराब हो गया था। जब मैंने उसकी सर्विसिंग करवाई, तो मुझे बताया गया कि वह ठीक नहीं हो सकता।
    अजय पांडे, द हाइड पार्क सोसाइटी

    सोसाइटी में 500 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। शनिवार को टीडीएस की जाँच की गई और यह 2800 से ज़्यादा पाया गया। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी हो रही हैं। पीने और खाना पकाने के लिए पानी बाहर से मँगवाया जा रहा है। पानी का बिल हर महीने लिया जाता है।
    -राजेश यादव, सिविटेक स्टेडियम सोसाइटी

    प्राधिकरण 900 से कम टीडीएस वाला पानी सप्लाई करता है। यही इसकी गुणवत्ता है। सोसाइटियों के कनेक्शन उनकी खपत से ज़्यादा हैं। वे बोरवेल के पानी को पानी में मिला रहे हैं, जिससे टीडीएस ज़्यादा हो रहा है। सेक्टर 118 से एक और पाइपलाइन के ज़रिए जल्द ही सेवन-एक्स को गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी।

    -आरपी सिंह, डीजीएम जल, नोएडा प्राधिकरण