बिल पूरा, पानी खारा... हाइड पार्क से एलीट होम्स तक 15 सोसाइटियों में किल्लत, किडनी-त्वचा पर खतरा!

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। सेक्टर सेवन-एक्स की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले हज़ारों परिवार पानी की खराब गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। कुल घुलित ठोस (टीडीएस) का स्तर 2,500 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य मानकों से काफ़ी ज़्यादा है। निवासियों को अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के लिए हर महीने बिल भेजा जा रहा है। उनके घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों की उच्च मात्रा पानी की गुणवत्ता को बेहद खराब बना देती है। यहाँ 15 सोसाइटियाँ हैं जिनमें 16,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं।

सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 और 79 सेवन-एक्स क्षेत्र में आते हैं। निवासियों ने प्रबंधन और प्राधिकरण के पास दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उच्च टीडीएस की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सेक्टर की हर सोसाइटी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का दावा करती है। प्रबंधन और प्राधिकरण अक्सर आपूर्ति की कमियों के लिए एक-दूसरे पर दोष मढ़ते हैं।

एलीट होम्स, सिविटेक स्टेडिया, सिलिकॉन सिटी, प्रतीक विस्टेरिया, द हाइड पार्क, एपेक्स एथेना, महागुन मॉडर्न, मैक्सब्लिस, आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, अर्बन कासा और अन्य सोसाइटियाँ यहाँ स्थित हैं। घरों के नलों से आने वाले पानी में 2,000 से ज़्यादा टीडीएस दर्ज किया जा रहा है। कई घरों में आरओ सिस्टम खराब हो गए हैं। आरओ फ़िल्टरेशन के बाद भी घरों का पानी खारा रहता है। लोग पीने और खाना पकाने के लिए बाहर से बोतलबंद पानी मँगवा रहे हैं।

उच्च टीडीएस वाले पानी के नुकसान उच्च टीडीएस वाला पानी किडनी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पानी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फेट का उच्च स्तर गैस, पेट दर्द या दस्त का कारण बन सकता है। यह त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे खुजली और एलर्जी हो सकती है।

इस सोसाइटी में 2,100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ 2,100 से ज़्यादा टीडीएस वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। शिकायतों का समाधान नहीं किया गया है। मेरे घर का आरओ सिस्टम खराब हो गया था। जब मैंने उसकी सर्विसिंग करवाई, तो मुझे बताया गया कि वह ठीक नहीं हो सकता।

अजय पांडे, द हाइड पार्क सोसाइटी