Noida News: वाचरूम में आग जलाकर ड्यूटी दे रहे दो गार्ड, दम घुटने से एक की मौत; बरतें ये सावधानियां

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 49 स्थित एक कोठी में तैनात दो सुरक्षा गार्ड शुक्रवार रात ठंड से बचने को वाचरूम में तस्ले में आग जलाकर बैठे थे। गेट बंद होने के कारण दोनों दम घुटने से बेहोश हो गए। शनिवार सुबह जानकारी होने पर अस्पताल ले जाने पर एक गार्ड की मौत हो गई, जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा सेक्टर 47 डी ब्लाक में पिंकी सिंह की कोठी है। उन्होंने ग्रुप फोर के गार्डों को कोठी की सुरक्षा में रखा हुआ है। शुक्रवार रात को कोठी पर कासगंज के वाजिदपुर सिढपुरा गांव के धीरेंद्र कुमार और मिर्जापुर के निगौरा बानसिंह गांव दिनेश कुमार सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर थे।

दोनों नोएडा के छलेरा गांव में किराये पर रहते हैं। देर रात में ठंड महसूस होने पर तस्ले में आग जलाकर वाचरूम में बैठे थे। दोनों ने वाचरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शनिवार सुबह करीब आठ बजे शिफ्ट बदलने पर गार्ड प्रभा पहुंचीं तो धीरेंद्र और दिनेश बेहोश पड़े थे। इसकी जानकारी आसपास के लोगों और कंपनी प्रबंधन को दी।

दोनों को बेहोशी की अवस्था में नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने धीरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। दिनेश का उपचार चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। एसीपी टिवंकल जैन ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर स्वजन शव को लेकर चले गए। दम घुटने से मौत होना सामने आया है।

दस साल से रह रहे थे धीरेंद्र थाना प्रभारी सुनील भारद्वाज ने बताया कि धीरेंद्र करीब दस साल से नोएडा में रह रहे थे। एक साल पहले ही गार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। धीरेंद्र की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे नोएडा में कमरे में अलाव जलाकर सोने से पहले भी हादसे हो चुके हैं। जनवरी 2024 में सेक्टर 63 स्थित छिजारसी गांव में अंगीठी जलाकर सोए परिवार में पिता और तीन महीने के मासूम की दम घुटने से मौत हो गई थी। जनवरी 2025 में फेज तीन थाना क्षेत्र के बसई गांव में कमरें चूल्हे पर छोला चढ़ाकर सोए दो चचेरे भाई की दम घुटने से मौत हो गई थी।