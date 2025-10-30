Noida News: जीएसटी विभाग ढूढ रहा है जब्त किए गए पान-मसाला और अन्य सामानों का मालिक, होगी नीलामी
नोएडा में जीएसटी विभाग ने जब्त किए गए पान-मसाला और अन्य सामानों के मालिकों की तलाश शुरू कर दी है। विभाग इन सामानों की नीलामी करने की तैयारी में है। जीएसटी विभाग उन व्यक्तियों या कंपनियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने ये सामान जमा किए थे। मालिकों का पता चलने के बाद, विभाग नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम को पान मसाला और लेड इंगट्स से लदी सात गाड़ियों का मालिक नहीं मिल रहा है। विभाग दो बार नोटिस भी जारी कर चुका है। इन सात गाड़ियों पर तीन करोड़ से अधिक का अर्थदंड भी लगा चुका है। अब विभाग ने सभी सात गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला लिया है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि कर जमा कराया जा सके।
जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2025 में चलाए गए अभियान के तहत विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम ने जेवर टोल प्लाजा के पास से तीन गाड़ियों को पकड़ा गया था। जिसमें पान मसाला लदा हुआ था। जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपये है। गाड़ियों को सूरजपुर स्थित कार्यालय पर लाया गया। उसी माह जेवर टोल के पास यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चार गाड़ियों को पकड़ा गया। जिनमें लेड इंगट्स लदा हुआ था।
पकड़ने के बाद सातों गाड़ियों के मालिक, ट्रांसपोर्टर, चालक व अन्य को नोटिस जारी किया गया। एक माह से अधिक का समय देने के बाद भी किसी ने आकर गाड़ियों पर लदे माल को लेेकर मालिकाना हक नहीं जताया है।
अपर आयुक्त जीएसटी गौतमबुद्ध नगर जोन संदीप भागिया ने बताया कि संबंधित को विभाग ने एक और नोटिस जारी करते हुए माल को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पान मसाला की गाड़ियों पर 2 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि लेड इंगट्स की गाड़ियों में करीब एक करोड़ का माल लदा हुआ था। इस पर 1.30 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नीलामी की प्रकि्रया से कर की भरपाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।