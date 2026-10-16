नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 9 हॉस्टल, 1000 रुपये का रेंट देकर सुरक्षित रह सकेंगी 10 हजार महिलाएं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना सिटी में रोेजी रोटी के लिए नौकरी की तलाश में आने वालों के लिए खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की चिंता जल्द दूर हो जाएगी।

श्रम विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना सिटी में श्रमिक हाॅस्टल के लिए भूखंड पर कब्जा मिलने के बाद शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

यमुना सिटी में वर्किंग वीमेंस की भविष्य में आवासीय जरूरत को देखते हुए सेक्टर 23 में जमीन आरक्षित करने का फैसला किया है। इसमें दस हजार तक की क्षमता तक के कामकाजी महिलाओं के लिए हाॅस्टल का निर्माण हो सकेगा।

सुविधाओं के अभावों के बीच गुजर बसर कर रहे औद्योगिक शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यीडा सिटी को प्रवासी कामगारों ने अपने पसीने और मेहनत से तराशा है। जिले के हजाराें बड़े छोटे उद्योगों के लिए श्रमिक धुरी हैं। बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने वालों के पास खुद छत का संकट है। उद्योगों में नौकरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांवों में सुविधाओं के अभावों के बीच गुजर बसर कर रहे हैं।

दो श्रमिक हाॅस्टल के होंगे निर्माण नोएडा में श्रमिक हिंसा के बाद श्रमिकोंं के आवास की जरूरत शासन प्रशासन के साथ प्राधिकरणोंं की प्राथमिकता में है। नोएडा में श्रम विभाग दो, ग्रेटर नोएडा में दो व यीडा क्षेत्र में चार श्रमिक हाॅस्टल बनाने जा रहा है।

नोएडा प्राधिकरण अपने स्तर पर भी दो श्रमिक हाॅस्टल बनाएगा। श्रम विभाग को नोएडा से दो, ग्रेटर नोएडा से एक व यीडा से चार श्रमिक हाॅस्टल के लिए जमीन मिल चुकी है। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

जिले में बनेंगे नौ हाॅस्टल नोएडा में दोनों हाॅस्टल की क्षमता एक-एक हजार की होगी। इसमें रहने के लिए एक से डेढ़ हजार रुपये प्रति की दर से स्थान मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में तीन-तीन हजार वर्गमीटर में हाॅस्टल का निर्माण होगा। यीडा में हाॅस्टल के लिए पांच-पांच हजार वर्गमीटर जमीन श्रम विभाग को दी गई है।

कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना जिले में अपैरल से लेकर इलेक्ट्रानिक्स इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें अधिकतर महिलाओं को रोजगार मिलता है। यीडा में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के अलावा सेमी कंडक्टर उद्योग, अपैरल पार्क, टाय पार्क विकसित होने जा रहा है। इसमें भी हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा।