नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रेंट एग्रीमेंट का स्टांप शुल्क घटा, अब बढ़ेंगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट; जानिए नई दरें

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में किराए के मकान, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को स्टांप शुल्क घटने से राहत मिली है। किराएनामे पर देय अधिकतम स्टांप शुल्क की सीमा निर्धारित करने से वर्षों पुरानी विसंगति को खत्म किया है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच बढ़ रहे विवाद इससे कम होंगे।

पहले पहले भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी के डर से लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने से बचते हुए हर 11 महीने में 100 रुपये के नोटरी अनुबंध का सहारा लेते थे। कानूनी मान्यता के अभाव में विवाद की स्थिति में पुलिस व अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। शुल्क सीमित होने से अब वैध और पंजीकृत अनुबंधों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

स्टांप खर्च घटकर बेहद कम हुआ किराएनामे के लिए पूर्व में कुल सालाना किराए और सिक्योरिटी राशि पर दो प्रतिशत या सर्कल रेट आधारित गणना से 15 से 25 हजार रुपये तक का स्टांप शुल्क चुकाना पड़ता था। इस भारी खर्च के कारण अधिकांश लोग लीज रजिस्टर्ड नहीं कराते थे। अब वही अनुबंध मात्र 1000 से 3000 रुपये में आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो सकेगा।