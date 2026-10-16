गाजियाबाद में दो दारोगा सस्पेंड, जिस युवक पर हमला मामले में गिरी गाज; वह नोएडा में निकला शातिर लुटेरा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले में घायल युवक के मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर दो दारोगा को सस्पेंड किया गया था। उसी युवक को लूट के आरोप में नोएडा में गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर नोएडा में चाकू दिखाकर बाइक और मोबाइल लूटा था। पुलिस ने चारों आरोपितों के कब्जे से लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ चोरी की एक अन्य बाइक, चाकू और 2500 रुपये बरामद किए हैं।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया मेरठ रोड पर भट्टा नंबर-5 निवासी लक्की गुप्ता पर 15 सितंबर की रात विवाद के दौरान गर्दन पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल लक्की को जिला एमएमजी अस्पताल ले जाया गया था।