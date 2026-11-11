नोएडा-ग्रेटर नोएडा वासियों को केंद्र सरकार का तोहफा, मेट्रो विस्तार के लिए 2390 करोड़ रुपये मंजूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह मेट्रो एक्वा लाइन का विस्तार होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कितनी लंबी होगी मेट्रो लाइन? यह नया मेट्रो कॉरिडोर कुल 8.449 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट पर कुल 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि पूरी मेट्रो ऊपर से होकर जाएगी। इस नए रूट के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट से लोगों को क्या फायदा? इस मेट्रो के शुरू होने से नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। अभी लोगों को इस रूट पर जाने के लिए ऑटो, ई-रिक्शा, बस या अपनी पर्सनल कार पर निर्भर रहना पड़ता है। जिसकी वजह से समय के साथ-साथ घंटों जाम और पैसे भी खर्च होते हैं।