इंजीनियर बना ठगी का मास्टरमाइंड, छोटे नोट दिखाकर दोगुना करने का झांसा; 6 अरेस्ट  

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो छोटे नोटों के बदले रकम दोगुनी करने का लालच देता था। पुलिस ने सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नोट गिनने की मशीन, ₹5.75 लाख कैश, कागज के बंडलों से भरे तीन ट्रॉली बैग और एक कार समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है।

आरोपियों ने गाजियाबाद की ड्रीन लैंड सोसायटी में रहने वाली दीपिका अग्रवाल और उनके रिश्तेदार से पैसे दोगुना करने का लालच देकर करीब ₹16.50 लाख ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के सरगना की पहचान बिसरख के निराला एस्पायर में इंजीनियर इंद्रमणि के रूप में हुई है।