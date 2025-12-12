Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंजीनियर बना ठगी का मास्टरमाइंड, छोटे नोट दिखाकर दोगुना करने का झांसा; 6 अरेस्ट  

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो छोटे नोटों के बदले रकम दोगुनी करने का लालच देता था। पुलिस ने सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ् ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो छोटे नोटों के बदले रकम दोगुनी करने का लालच देता था। नोट का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो छोटे नोटों के बदले रकम दोगुनी करने का लालच देता था। पुलिस ने सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नोट गिनने की मशीन, ₹5.75 लाख कैश, कागज के बंडलों से भरे तीन ट्रॉली बैग और एक कार समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपियों ने गाजियाबाद की ड्रीन लैंड सोसायटी में रहने वाली दीपिका अग्रवाल और उनके रिश्तेदार से पैसे दोगुना करने का लालच देकर करीब ₹16.50 लाख ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के सरगना की पहचान बिसरख के निराला एस्पायर में इंजीनियर इंद्रमणि के रूप में हुई है।

    गैंग में शुभम तिवारी, नवीन सिंह, गौरव गुप्ता, रितेश और चंचल भी शामिल हैं। DCP शक्ति मोहन अवस्थी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गैंग के एक और आरोपी की पहचान हो गई है और उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। घटना का खुलासा करने वाले बिसरख पुलिस टीम के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और अन्य लोगों के लिए 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई।