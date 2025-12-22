Language
    नाबालिकों से महंगे फोन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, लालच देकर जाल में फंसाते थे शातिर

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    नोएडा में नाबालिगों से महंगे फोन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये शातिर अपराधी नाबालिगों को लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे और उनसे महं ...और पढ़ें

    सेक्टर 63 पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले आरोपित गिरफ्तार किए।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। एनसीआर में नाबालिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के महंगे-महंगे फोन चोरी कराने वाला गिरोह रविवार को सेक्टर-63 थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह में चार मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर टीम ने चार किशोरों को भी बाल सुधार गृह भेजा है।

    इनके कब्जे व निशानदेही पर टीम ने चोरी के दस मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आईटी टीम विभिन्न घटनाओं के मोबाइल फोन को कनेक्ट करने में जुटी है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि छिजारसी कॉलोनी के शिवम, बहलोलपुर में आश्रम गेट के पास रहने वाला बिट्टू उर्फ वरूण और चोटपुर कालोनी के बाबी उर्फ जय भगवान व तालिब उर्फ साहिल को टीम ने सेक्टर-63 जे ब्लाक में ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

    पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य नाबालिकों को लालच देकर जाल में फंसाते थे। फिर उनसे कंपनी व फैक्ट्रियों से काम के बाद घर जाने वाले लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर फोन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। थाना प्रभारी अमित काकरान ने बताया कि आरोपित घर, मकान और पीजी में भी फोन व अन्य सामान चोरी की घटना करते थे।

    गिरोह के शातिर सदस्य मौका मिलने पर फोन को राह चलते लोगों को बेच देते थे। पूछताछ में इन्होंने कबूला कि रविवार को एक व्यक्ति फैक्टरी से काम करके चोटपुर में घर जा रहे थे। रास्ते में सब्जी खरीदने के दौरान नाबालिकों ने भीड़ का फायदा उठाकर उनकी जेब से मोबाइल चोरी कर लिया था। पीड़ित ने थाने पर शिकायत दी थी। पुलिस मोबाइल फोन के मालिकों का पता कर रही है।