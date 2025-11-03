'ट्रांसफर करो, दोगुना लौटेगा', झूठा वादा और सच्चा नुकसान; नोएडा में 22 लाख की साइबर ठगी

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 10 के एक फर्नीचर व्यापारी को एक महिला साइबर जालसाज ने साइड बिजनेस शुरू करने का झांसा दिया। उसने शेयर बाजार में निवेश करके भारी मुनाफे का वादा करके उससे 22 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को जालसाज की चाल का तब पता चला जब वह मुनाफे समेत अपनी रकम नहीं निकाल पाया। उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा सेक्टर 10 के बदायूं रोटा गांव के धीरपाल सिंह श्री बालाजी नाम से एक फर्नीचर शोरूम और ऑफिस चलाते हैं। वह बड़े दफ्तरों और इमारतों के लिए फर्नीचर बनाते हैं। उनकी शेयर बाजार में भी रुचि है। 10 अगस्त को धीरपाल के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। जालसाज ने खुद को सलोनी चौधरी बताते हुए धीरपाल से बात की और कहा कि उनका कारोबार मंदी की चपेट में है और उन्हें साइड बिजनेस शुरू करने के लिए कहा।

खुद को शेयर बाजार की विशेषज्ञ बताते हुए उसने निवेश करके पैसे दोगुने करने का वादा किया। उसने धीरपाल को एक ऐप पर रजिस्टर किया और छोटे-छोटे निवेश करने के लिए राजी किया। इसके बाद उसने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसे विश्वास में ले लिया। धीरपाल जालसाज की बातों में आ गया। उसने 12 से 15 दिन के बीच 22 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब धीरपाल ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो जालसाजों ने टैक्स और सर्विस चार्ज के अतिरिक्त भुगतान की मांग की।